Какая будет погода в Киеве в воскресенье, 22 октября — прогноз погоды

В Укргидрометцентре предупредили киевлян об опасной погоде завтра
В воскресенье, 22 октября, в Киеве будет солнечная и теплая осенняя погода. Синоптики осадков не предсказывают. В то же время предупреждают, что ночью и утром киевлянам следует ожидать туман, объявлен первый уровень опасности.
Об этом сообщают в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 22 октября
Так, в воскресенье в столице будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха:
- в области ночью +8+13 °C, днем +18+23 °C;
- в Киеве ночью +8+10 °C, днем +20 °C.
Опасные метеорологические явления
В то же время синоптики предупреждают киевлян об опасных метеорологических явлениях в воскресенье. Речь идет о тумане, который накроет столицы утром и вечером.
"До конца дня 21 октября, ночью и утром 22 октября удержится туман, видимость 200-500 м. Первый уровень опасности", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы писали, что на выходных львовяне смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.
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