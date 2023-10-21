Какая будет погода в Киеве в воскресенье, 22 октября — прогноз погоды

Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 22 октября, в Киеве будет солнечная и теплая осенняя погода. Синоптики осадков не предсказывают. В то же время предупреждают, что ночью и утром киевлянам следует ожидать туман, объявлен первый уровень опасности.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

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Так, в воскресенье в столице будет облачно с прояснениями. Осадков не прогнозируют.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

в области ночью +8+13 °C, днем +18+23 °C;

в Киеве ночью +8+10 °C, днем +20 °C.

Опасные метеорологические явления

В то же время синоптики предупреждают киевлян об опасных метеорологических явлениях в воскресенье. Речь идет о тумане, который накроет столицы утром и вечером.

"До конца дня 21 октября, ночью и утром 22 октября удержится туман, видимость 200-500 м. Первый уровень опасности", — говорится в сообщении.

Предупреждение о тумане в Киеве. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, ранее мы писали, что на выходных львовяне смогут насладиться последними тёплыми осенними днями. По предварительным прогнозам Укргидрометцентра температура воздуха поднимется до +23 °C тепла. Без существенных осадков.