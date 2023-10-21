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В Укргідрометцентрі попередили киян про небезпечну погоду завтра

21 жовтня 2023 19:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Якою буде погода в Києві у неділю, 22 жовтня — прогноз погоди
Туман у Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У неділю, 22 жовтня, у Києві буде сонячна та тепла осіння погода. Синоптики опадів не прогнозують. Водночас попереджають, що вночі та вранці киянам варто очікувати на туман, оголошено перший рівень небезпеки. 

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі

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Так, у неділю в столиці буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. 

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря:

  • в області вночі +8+13 °C, вдень +18+23 °C;
  • у Києві вночі +8+10 °C, вдень + 20 °C. 

Небезпечні метеорологічні явища

У той же час, синоптики попереджають киян про небезпечні метеорологічні явища у неділю. Йдеться про туман, який накриє столиці вранці та ввечері. 

"До кінця дня 21 жовтня, вночі та вранці 22 жовтня утримається туман, видимість 200-500 м. Перший рівень небезпечності", — йдеться у повідомленні. 

Погода в Києві в неділю, 22 жовтня
Попередження про туман у Києві. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вихідних львів'яни зможуть насолодитися останніми теплими осінніми днями. За попередніми прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря підніметься до +23 °C тепла. Без істотних опадів.

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