В сентябре заработает прямой автобусный маршрут от метро "Харьковская" до "Театральной"

Автобус в Киеве. Фото: google.com

В Киеве ввели новый маршрут . С первого сентября автобусный маршрут №109 продлят до метро "Театральная".

Об этом сообщает Киевсовет.

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Новый автобусный маршрут в Киеве

На удлиненном маршруте будут работать автобусы большой вместимости.

Они будут курсировать по следующей схеме движения: ст. м. "Харьковская" — ул. Братства Тарасовцев — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Тростянецкая — ул. Анны Ахматовой — Днепровская набережная — мост им. Е.А. Патона — б-р Николая Михновского — ул. Большая Васильковская — ул. Саксаганского — ул. Антоновича — ул. Гетьмана Павла Скоропадского — ул. Владимирская — ул. Богдана Хмельницкого — ст. м. "Театрально" — ул. Крещатик — ул. Большая Васильковская — ул. Саксаганского — ул. Антоновича — б-р Николая Михновского — мост им. Е.А. Патона — Днепровская набережная — ул. Анны Ахматовой — ул. Тростянецкая — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Братства Тарасовцев.

В сентябре откроется прямой автобусный маршрут от метро "Харьковская" до "Театральной". Фото: КГГА

Ситуация с общественным транспортом в столице

Киев может остаться без новых троллейбусов , ведь тендеры на закупки проваливаются. По данным СМИ, украинские производители не отвечают требованиям, а покупать иностранные транспорты слишком дорого.

В столице планируют заменить маршрутки на современные троллейбусы . Однако сделать это можно только после повышения стоимости проезда.

Теперь платить за проезд в общественном транспорте станет в разы легче. Сегодня все жители столицы смогут рассчитываться в муниципальных автобусах с помощью своего iPhone или Apple Watch.