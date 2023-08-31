Автобус у Києві. Фото: google.com

У Києві запровадили новий маршрут. З першого вересня автобусний маршрут № 109 подовжать до метро "Театральна".

Про це повідомляє Київрада.

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Новий автобусний маршрут у Києві

На подовженому маршруті працюватимуть автобуси великої місткості.

Вони курсуватимуть за такою схемою руху: ст. м. "Харківська" — вул. Братства Тарасівців — вул. Архітектора Вербицького — вул. Тростянецька — вул. Анни Ахматової — Дніпровська набережна — міст ім. Є.О. Патона — б-р Миколи Міхновського — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Антоновича — вул. Гетьмана Павла Скоропадського — вул. Володимирська — вул. Богдана Хмельницького — ст. м. "Театральна" — вул. Хрещатик — вул. Велика Васильківська — вул. Саксаганського — вул. Антоновича — б-р Миколи Міхновського — міст ім. Є.О. Патона — Дніпровська набережна — вул. Анни Ахматової — вул. Тростянецька — вул. Архітектора Вербицького — вул. Братства Тарасівців.

У вересні запрацює прямий автобусний маршрут від метро "Харківська" до "Театральної". Фото: КМДА

Ситуація з громадським транспортом у столиці

Київ може залишитись без нових тролейбусів, адже тендери на закупівлі провалюються. За даними ЗМІ, українські виробники не відповідають вимогам, а купувати іноземні транспорти — надто дорого.

У столиці планують замінити маршрутки на сучасні тролейбуси. Однак зробити таке можна тільки після підвищення вартості проїзду.

Додамо, що тепер платити за проїзд у громадському транспорті стане в рази легше. Відсьогодні всі жителі столиці зможуть розраховуватись у муніципальних автобусах за допомогою свого iPhone або Apple Watch.