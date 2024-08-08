На Киевщине присвоили землю Минобороны на 80 млн грн

Земельный участок. Иллюстративное фото: ДПС

В собственность Министерства обороны Украины вернулись земельные участки площадью около двух гектаров. Их ориентировочная стоимость составляет 80 миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-службаМинобороны в Telegram в четверг, 8 августа.

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Возвращение земель в Минобороны

"Возвращенные в собственность Минобороны земельные участки площадью примерно 2 га расположены близко к административной границе города Киева", — говорится в сообщении.



Так, в марте этого года органы местного самоуправления одной из громад Киевской области посредством противоправной схемы вывели земли обороны из собственности министерства.



После обнаружения СБУ факта завладения земельными участками удалось принять неотложные меры, в результате чего государственная регистрация земель признана незаконной и отменена, а участки возвращены в собственность оборонного ведомства.