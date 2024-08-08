Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У власність Міноборони повернули землю вартістю 80 млн грн на Київщині — що відомо arrow

У власність Міноборони повернули землю вартістю 80 млн грн на Київщині — що відомо

8 серпня 2024 18:12
Євгенія Брюховецька - редактор
На Київщині привласнили землю Міноборони на 80 млн грн
Земельна ділянка. Ілюстративне фото: ДПС
Євгенія Брюховецька - редактор

У власність Міністерства оборони України повернулися земельні ділянки площею близько двох гектарів. Їх орієнтовна вартість становить 80 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 8 серпня.

Читайте також:

Повернення земель до Міноборони

"Повернуті у власність Міноборони земельні ділянки площею приблизно 2 га розташовані близько до адміністративної межі міста Києва", — йдеться у повідомленні.  
 
Так, у березні цього року органи місцевого самоврядування однієї із громад Київської області за допомогою протиправної схеми вивели землі оборони із власності міністерства. 
 
Після виявлення СБУ факту заволодіння земельними ділянками вдалося вжити невідкладних заходів, внаслідок чого державна реєстрація земель визнана незаконною і скасована, а ділянки повернуто у власність оборонного відомства.  

null
Скриншот допису Міноборони

Також важливі новини дня по темі:

Міноборони земля шахрайство Київська область

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:19 На Харківщині окупаційні війська стали застосовувати менше КАБів, — Синєгубов

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

18:12 У власність Міноборони повернули землю вартістю 80 млн грн на Київщині — що відомо

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

18:01 Кличко привітав Хижняка з олімпійським золотом

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

18:01 Військовий психолог пояснив, чому не варто замінювати демобілізацію зарплатами та ротаціями

17:56 Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа не вірить, що в Путіна є ресурси для нападу на НАТО

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

17:48 Вимагали хабар з перевізників — на Одещині затримали митників

17:47 В Укргідрометцентрі заявили про різку зміну погоди завтра — що чекає українців

18:19 На Харківщині окупаційні війська стали застосовувати менше КАБів, — Синєгубов

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

18:12 У власність Міноборони повернули землю вартістю 80 млн грн на Київщині — що відомо

18:01 Кличко привітав Хижняка з олімпійським золотом

18:01 Військовий психолог пояснив, чому не варто замінювати демобілізацію зарплатами та ротаціями

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

17:56 Кандидат у віцепрезиденти США від Трампа не вірить, що в Путіна є ресурси для нападу на НАТО

17:48 Вимагали хабар з перевізників — на Одещині затримали митників

17:47 В Укргідрометцентрі заявили про різку зміну погоди завтра — що чекає українців

17:45 Сьогодні в перший рейс відправився дитячий вагон — в УЗ показали, який він має вигляд

17:36 В Укренерго дали прогноз щодо відключень світла на сьогодні

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Text

16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

15:27 Лікар-інфекціоніст дав поради, як вберегти себе від нового штаму коронавірусу

Text

13:34 Воювати будуть всі — військовий психолог впевнений, що доведеться мобілізувати українців з 18 років

Text

13:05 Прориви вглиб Курська та переговори з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Захід підтримав бої у Курській області та які проблеми виникли в окупантів у Криму — ефір Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп розповів, коли бійці "Українського легіону" зможуть приєднатися до ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського