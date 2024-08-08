На Київщині привласнили землю Міноборони на 80 млн грн

Земельна ділянка. Ілюстративне фото: ДПС

У власність Міністерства оборони України повернулися земельні ділянки площею близько двох гектарів. Їх орієнтовна вартість становить 80 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 8 серпня.

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"Повернуті у власність Міноборони земельні ділянки площею приблизно 2 га розташовані близько до адміністративної межі міста Києва", — йдеться у повідомленні.



Так, у березні цього року органи місцевого самоврядування однієї із громад Київської області за допомогою протиправної схеми вивели землі оборони із власності міністерства.



Після виявлення СБУ факту заволодіння земельними ділянками вдалося вжити невідкладних заходів, внаслідок чого державна реєстрація земель визнана незаконною і скасована, а ділянки повернуто у власність оборонного відомства.