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В ВР определили новое место для военного мемориального кладбища

8 декабря 2023 15:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ВР определили новое место для военного мемориального кладбища
Кладбище в городе Сарны. Иллюстративное фото: Сарненский городской совет
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Верховная Рада Украины проголосовала за новый законопроект №10289 по месторасположению Национального военного мемориального кладбища. "За" выступили 303 депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк и премьер-министр Денис Шмигаль.

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Национальное военное мемориальное кладбище

По словам Ярослава Железняка, новым местом для строительства выбрали новое место — населенный пункт Гатное. Ранее, в мае парламентом была определена такая "Быковня". Впрочем, документ еще не подписали.

"Этот законопроект позволит в ускоренном режиме завершить необходимые работы. В частности, будут решены вопросы земельного участка, градостроительных условий и оценки влияния на окружающую среду", — написал Денис Шмыгаль.

Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве
Информация от Ярослава Железняка. Фото: скриншот
Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве
Информация от Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Напомним, в Украине планируется начать строительство Национального военного мемориального кладбища в ближайшее время. Технические вопросы начали решать и готовить документы.

Добавим, что 9 октября народные депутаты Украины не включили в повестку дня законопроект №9676. Речь идет о размещении Национального военного мемориального кладбища.

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