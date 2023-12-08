У ВР визначили нове місце для військового меморіального кладовища

Кладовище у місті Сарни. Ілюстративне фото: Сарненська міська рада

Верховна Рада України проголосувала за новий законопроєкт №10289 щодо місцерозташування Національного військового меморіального кладовища. "За" виступили 303 депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За словами Ярослава Железняка, новим місцем для будівництва обрали нове місце —населений пункт Гатне. Раніше, у травні парламентом було визначено таким "Биківню". Втім, документ досі не підписали.



"Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля", — написав Денис Шмигаль.

Інформація від Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Інформація від Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища найближчим часом. Технічні питання вже почали вирішувати та готувати документи.

Додамо, що 9 жовтня народні депутати України не включили у порядок денний законопроєкт №9676. Йдеться про розміщення Національного військового меморіального кладовища.