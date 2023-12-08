У ВР визначили нове місце для військового меморіального кладовища
Верховна Рада України проголосувала за новий законопроєкт №10289 щодо місцерозташування Національного військового меморіального кладовища. "За" виступили 303 депутати.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Національне військове меморіальне кладовище
За словами Ярослава Железняка, новим місцем для будівництва обрали нове місце —населений пункт Гатне. Раніше, у травні парламентом було визначено таким "Биківню". Втім, документ досі не підписали.
"Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля", — написав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища найближчим часом. Технічні питання вже почали вирішувати та готувати документи.
Додамо, що 9 жовтня народні депутати України не включили у порядок денний законопроєкт №9676. Йдеться про розміщення Національного військового меморіального кладовища.
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