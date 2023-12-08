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У ВР визначили нове місце для військового меморіального кладовища

8 грудня 2023 15:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ВР визначили нове місце для військового меморіального кладовища
Кладовище у місті Сарни. Ілюстративне фото: Сарненська міська рада
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Верховна Рада України проголосувала за новий законопроєкт №10289 щодо місцерозташування Національного військового меморіального кладовища. "За" виступили 303 депутати. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Національне військове меморіальне кладовище

За словами Ярослава Железняка, новим місцем для будівництва обрали нове місце —населений пункт Гатне. Раніше, у травні парламентом було визначено таким "Биківню". Втім, документ досі не підписали. 

"Цей законопроєкт дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи. Зокрема, будуть вирішені питання щодо земельної ділянки, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля", — написав Денис Шмигаль. 

Національне військове меморіальне кладовище в Києві
Інформація від Ярослава Железняка. Фото: скриншот
Національне військове меморіальне кладовище в Києві
Інформація від Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні планують розпочати будівництво Національного військового меморіального кладовища найближчим часом. Технічні питання вже почали вирішувати та готувати документи.

Додамо, що 9 жовтня народні депутати України не включили у порядок денний законопроєкт №9676. Йдеться про розміщення Національного військового меморіального кладовища.

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