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В зеленых зонах Киева начали борьбу с клещами

14 апреля 2024 23:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В зеленых зонах Киева начали борьбу с клещами
Отделка зеленых зон от клещей. Иллюстративное фото: КУ УЗН Шевченковского района
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Киеве началась активная борьба с клещами в зелёных зонах города. В некоторых парках Днепровского, Шевченковского и Деснянского районов провели обработку химическими препаратами для уничтожения клещей.

Об этом пишет КО "Киевзеленстрой" в своем Facebook.

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Обработка от клещей

Важно заметить, что акарицидные обработки не опасны для людей или животных, но помогают избавиться от клещей, которые могут быть неприятными для посетителей зеленых зон.

Акарицидные мероприятия уже прошли в следующих местах:

  • Парк "Победа"
  • Ул. Гетмана Павла Полуботка
  • Парк "Нивки"
  • Пр. Романа Шухевича
  • Парк "Муромец"
  • Сквер на пересечении ул. Николая Закревского и Александры Экстер
  • Сквер на пересечении ул. Николая Закревского и Милославской

Районные коммунальные предприятия активно предупреждают жителей о времени и месте проведения обработок, размещая соответствующие сообщения на своих официальных страницах в социальных сетях и устанавливая предупредительные таблички.

Некоторые из адресов, где планируют провести обработку зеленых зон:

  • Голосеевский район: Парк им. Рыльского, Парк "Покал", лесопарк на ул. Кайсарова, лесопарк у Совских прудов
  • Дарницкий район: Парк "Позняки", Парк "Партизанская слава", Парк "Прибрежный", Фитнес-парк "Озеро Лебедино", Парк "Серебряный круг"
  • Днепровский район: Парк на Русановской набережной
  • Оболонский район: Парк "Пуща-Водица", Парк "Наталка", Парк на ул. Бережанской

Эти мероприятия направлены на обеспечение комфортного отдыха в зеленых зонах города и сохранение здоровья жителей. Обратите внимание, что список адресов может изменяться, поэтому следует внимательно следить за информацией от соответствующих коммунальных служб.

Напомним, что в парках и скверах украинских городов начали собирать клещей, которые являются опасными разносчиками возбудителей болезни Лайма. Если невозможно сразу же после укуса клеща обратиться к врачу, удалить насекомое можно самостоятельно с помощью подручных средств.

Также мы писали о том, как правильно удалить клеща.

Киев
здоровье
парки
опасность
клещи

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