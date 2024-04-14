У зелених зонах Києва почали боротьбу з кліщами

Обробка зелених зон від кліщів. Ілюстративне фото: КУ УЗН Шевченківського району

У Києві розпочалася активна боротьба з кліщами у зелених зонах міста. У деяких парках Дніпровського, Шевченківського та Деснянського районів вже провели обробку хімічними препаратами для знищення кліщів.

Про це пише КО "Київзеленбуд" у своєму Facebook.

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Обробка від кліщів

Важливо зауважити, що акарицидні обробки не є небезпечними для людей чи тварин, але допомагають позбутися кліщів, які можуть бути неприємними для відвідувачів зелених зон.

Акарицидні заходи вже пройшли у таких місцях:

Парк "Перемога"

Вул. Гетьмана Павла Полуботка

Парк "Нивки"

Пр. Романа Шухевича

Парк "Муромець"

Сквер на перетині вул. Миколи Закревського та Олександри Екстер

Сквер на перетині вул. Миколи Закревського та Милославської

Районні комунальні підприємства активно попереджають мешканців про час і місце проведення обробок, розміщуючи відповідні повідомлення на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах та встановлюючи попереджувальні таблички.

Деякі з адрес, де планують провести обробку зелених зон:

Голосіївський район: Парк ім. Рильського, Парк "Покал", лісопарк на вул. Кайсарова, лісопарк біля Совських ставків

Дарницький район: Парк "Позняки", Парк "Партизанська слава", Парк "Прибережний", Фітнес-парк "Озеро Лебедине", Парк "Срібний кіл"

Дніпровський район: Парк на Русанівській набережній

Оболонський район: Парк "Пуща-Водиця", Парк "Наталка", Парк на вул. Бережанській

Ці заходи спрямовані на забезпечення комфортного відпочинку у зелених зонах міста та збереження здоров'я мешканців. Зауважте, що список адрес може змінюватися, тому слід уважно стежити за інформацією від відповідних комунальних служб.

Нагадаємо, що в парках і скверах українських міст почали збирати кліщів, які є небезпечними носіями збудників хвороби Лайма. Якщо неможливо одразу після укусу кліща звернутися до лікаря, видалити комаху можна самостійно за допомогою підручних засобів.

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