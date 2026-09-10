Удар по АЗС в Киеве: депутат Киевсовета заявила о новых угрозах

Разрушена АЗС в Киеве после российских обстрелов. Фото: ГСЧС

Депутат Киевского городского совета от фракции "Европейская Солидарность" Динара Габибулаева заявила, что тактика российских воздушных атак на столицу существенно изменилась и стала всеобъемлющей и многоуровневой. По ее словам, информацию о возможных угрозах, в частности для АЗС столицы, уже располагают в КГГА. Она подчеркнула, что в настоящее время возможности мегаполиса позволяют лишь точечно реагировать на подобные вызовы из-за масштабных намерений врага создать хаос в тылу.

Об этом депутат Киевсовета Динара Габибулаева заявила в эфире программы "Київський час".

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Предупреждение КГГА

По ее словам, городские службы и профильные ведомства КГГА располагают данными о возможном расширении россиянами перечня гражданских целей в пределах столицы. Поэтому угрозы для киевских АЗС являются частью новой стратегии окупантов.

"Информация о возможных ударах по автозаправочным станциям уже появилась, в частности в ресурсах КГГА. Тактика России изменилась — атаки становятся всеобъемлющими, масштабными и многоуровневыми", — отметила Динара Габибулаева.

Она подчеркнула, что, кроме прямой опасности, длительные воздушные тревоги и закрытие ключевых мостов привели к критической перегрузке всей логистической системы Киева.

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Как писали Новини.LIVE ранее, сегодня россияне реализовали свои угрозы, нанеся удар по АЗС "Укрнафты" возле столичного ТРЦ "Республика Парк". В результате этого удара были ранены по меньшей мере три человека.

Также мы сообщали, что в эфире программы "Київський час" депутат Киевсовета Динара Габибулаева и эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов назвали опасность, психологическое состояние и образование детей главными причинами, почему семьи покидают столицу и уезжают за границу.