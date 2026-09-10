Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Удар по АЗС в Киеве: депутат Киевсовета заявила о новых угрозах

Удар по АЗС в Киеве: депутат Киевсовета заявила о новых угрозах

Ua ru
10 сентября 2026 18:16
Эксклюзив
Удар по АЗС в Киеве: депутат Киевсовета заявила о новых угрозах
Разрушена АЗС в Киеве после российских обстрелов. Фото: ГСЧС

Депутат Киевского городского совета от фракции "Европейская Солидарность" Динара Габибулаева заявила, что тактика российских воздушных атак на столицу существенно изменилась и стала всеобъемлющей и многоуровневой. По ее словам, информацию о возможных угрозах, в частности для АЗС столицы, уже располагают в КГГА. Она подчеркнула, что в настоящее время возможности мегаполиса позволяют лишь точечно реагировать на подобные вызовы из-за масштабных намерений врага создать хаос в тылу.

Об этом депутат Киевсовета Динара Габибулаева заявила в эфире программы "Київський час".

Реклама

Предупреждение КГГА

По ее словам, городские службы и профильные ведомства КГГА располагают данными о возможном расширении россиянами перечня гражданских целей в пределах столицы. Поэтому угрозы для киевских АЗС являются частью новой стратегии окупантов.

"Информация о возможных ударах по автозаправочным станциям уже появилась, в частности в ресурсах КГГА. Тактика России изменилась — атаки становятся всеобъемлющими, масштабными и многоуровневыми", — отметила Динара Габибулаева.

Она подчеркнула, что, кроме прямой опасности, длительные воздушные тревоги и закрытие ключевых мостов привели к критической перегрузке всей логистической системы Киева.

Читайте также:

Из-за масштабных автомобильных пробок работники предприятий и обычные горожане сейчас из вынуждены тратить по два-три часа , чтобы просто добраться с одного берега Днепра на другой, а часть людей вообще преодолевает значительные расстояния пешком.

Как писали Новини.LIVE ранее, сегодня россияне реализовали свои угрозы, нанеся удар по АЗС "Укрнафты" возле столичного ТРЦ "Республика Парк". В результате этого удара были ранены по меньшей мере три человека.

Также мы сообщали, что в эфире программы "Київський час" депутат Киевсовета Динара Габибулаева и эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов назвали опасность, психологическое состояние и образование детей главными причинами, почему семьи покидают столицу и уезжают за границу.

Киев АЗС обстрелы Киевсовет разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации