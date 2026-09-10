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Головна Київ Удар по АЗС у Києві: депутатка Київради заявила про нові загрози

Удар по АЗС у Києві: депутатка Київради заявила про нові загрози

Ua ru
10 вересня 2026 18:16
Ексклюзив
Удар по АЗС у Києві: депутатка Київради заявила про нові загрози
Зруйнована АЗС у Києві після російського обстрілу. Фото: ДСНС

Депутатка Київської міської ради від фракції "Європейська Солідарність" Дінара Габібулаєва заявила, що тактика російських повітряних атак на столицю суттєво змінилася і стала всеохоплюючою та багаторівневою. За її словами, інформацію про ймовірні загрози, зокрема для АЗС столиці вже мають в КМДА. Посадовця наголосила, що наразі можливості мегаполіса дозволяють лише точково реагувати на подібні виклики через масштабні наміри ворога створити хаос у тилу.

Про це депутатка Київради Дінара Габібулаєва заявила в ефірі програми "Київський час".

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Попередження КМДА 

За її словами, міські служби та профільні відомства КМДА мають дані про можливе розширення росіянами переліку цивільних цілей у межах столиці. Тому загрози для київських АЗС є частиною нової стратегії окупантів.

"Інформація про можливі удари по автозаправних станціях уже з’явилася, зокрема в ресурсах КМДА. Тактика Росії змінилася — атаки стають всеохоплюючими, масштабними і багаторівневими", — зазначила Дінара Габібулаєва.

Вона підкреслила, що окрім прямої небезпеки, тривалі повітряні тривоги та закриття ключових мостів призвели до критичного перевантаження всієї логістичної системи Києва.

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Через масштабні автомобільні затори працівники підприємств та звичайні містяни зараз змушені витрачати по дві-три години, щоб просто дістатися з одного берега Дніпра на інший, а частина людей взагалі долає значні відстані пішки.

Як писали Новини.LIVE раніше, сьогодні росіяни реалізували свої погрози, завдавши удару по АЗС "Укрнафти" біля столичного ТРЦ "Республіка Парк". Внаслідок цього удару було поранено щонайменше трьох людей.

Також ми повідомляли, що в ефірі програми "Київський час" депутатка Київради Дінара Габібулаєва та експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов назвали небезпеку, психологічний стан та освіту дітей головними причинами, чому родини залишають столицю та виїжджають за кордон.

Київ АЗС обстріли Київрада руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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