Руины дома в Димере, в который 22 ноября попал российский дрон. Фото: Новини.LIVE

Спасатели завершают поисково-спасательную операцию на месте российского удара по пятиэтажному дому, произошедшего 22 ноября в Димере в Киевской области. Во время брифинга глава ГСЧС Андрей Даник подтвердил, что девочку и ее мать, которых разыскивали под обломками, нашли погибшими. Всего на момент выступления главы службы предварительно было известно об 11 погибших. Решается вопрос о дальнейшей судьбе дома и о том, куда расселить жильцов разрушенных квартир.

Об этом сообщила корреспондент Новини.LIVE Диана Шликова.

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В Димере завершаются поисково-спасательные работы

Несмотря на морозную погоду и постоянную опасность,ГСЧС удалось извлечь из-под обломков живыми двух человек.

Поисково-спасательная операция в Димере. Фото: Новини.LIVE

"На данный момент продолжаются поисково-спасательные работы. Они уже находятся на финальной стадии. Работа была тяжелой, что осложнялось тем, что, во-первых, враг постоянно совершал пролеты дронами, существовала угроза повторных ударов", — рассказал Андрей Даник.

Во время ликвидации последствий удара служба также понесла потери среди собственного личного состава.

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Разбор завалов утром, 23 ноября. Фото: Новини.LIVE

"К сожалению, у нас есть такая потеря среди личного состава. Но, в то же время, успех этих работ в том, что удалось спасти двух человек. На улице уже понижается температура, поэтому это очень успешное проведение работ", — отметил Даник.

Он добавил, что неразрушенных обломков осталось совсем немного и вряд ли под ними ещё находятся люди, однако окончательную цифру озвучат только после полной расчистки завалов.

Расселение жителей и экспертиза уцелевшей части дома

Тем временем местные власти уже позаботились о крыше над головой для людей, оставшихся без жилья. Глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что семерых жильцов пострадавшего дома временно переселили. Часть людей от предложенного жилья отказалась, поскольку имеет собственные дополнительные квартиры или уехала к родственникам, однако необходимую поддержку получают все, кто в ней нуждается.

Представители местных властей осматривают последствия происшествия. Фото: Новини.LIVE

Сейчас специалисты ждут результатов экспертизы уцелевшей части пятиэтажки. Если эксперты подтвердят, что там безопасно оставаться, коммунальщики максимально быстро восстановят все коммуникации, чтобы жильцы могли вернуться в свои квартиры.

Новини.LIVE сообщали, что во время разбора завалов спасателям удалось спасти 79-летнюю женщину, которую сразу доставили в больницу, а также семилетнего Давида, который пролежал под завалами почти 14 часов и находится в стабильном состоянии. Число жертв того удара продолжало расти, и к утру 23 ноября было известно уже об 11 погибших.

В то же утро, в понедельник, 23 ноября, обломки вражеских беспилотников упали уже в самом Киеве. Их обнаружили сразу в трёх местах в Подольском и Святошинском районах, в частности на территории двух учебных заведений, но пожара ни в одном случае не возникло.