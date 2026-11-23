Руїни будинку в Димері, куди влучив російський дрон 22 листопада. Фото: Новини.LIVE

Рятувальники завершують пошуково-рятувальну операцію на місці російського удару по п'ятиповерховому будинку, який стався 22 листопада у Димері в Київській області. Під час брифінгу голова ДСНС Андрій Даник підтвердив, що дівчинку та її матір, яких розшукували під уламками, знайшли загиблими. Загалом на момент виступу очільника служби попередньо було відомо про 11 загиблих. Вирішується подальша доля будинку та куди розселяти мешканців зруйнованих квартир.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Діана Шликова.

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В Димері завершується пошуково-рятувальна робота

Попри морозну погоду та постійну небезпеку, ДСНС вдалося витягти з-під руїн живими двох людей.

Пошуково-рятувальна операція в Димері. Фото: Новини.LIVE

"На даний момент продовжується пошукова рятувальна робота. Вони вже на фінальній стадії. Важкі були роботи, що ускладнювалося тим, що, по-перше, ворог постійно здійснював прольоти дронами, була загроза повторних ударів", — розповів Андрій Даник.

Під час ліквідації наслідків удару служба також зазнала втрати серед власного особового складу.

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Розбір завалів вранці, 23 листопада. Фото: Новини.LIVE

"На жаль, ми маємо таку втрату серед особового складу. Але, разом з тим, успіх цих робіт в тому, що вдалося врятувати дві людини. На вулиці вже пониження температури, тому це дуже успішне проведення робіт", — зазначив Даник.

Він додав, що нерозібраних уламків залишилося зовсім небагато і навряд чи під ними ще перебувають люди, однак остаточну цифру озвучать лише після повної розчистки завалів.

Розселення мешканців та експертиза вцілілої частини будинку

Тим часом місцева влада вже подбала про дах над головою для людей, які залишилися без житла. Голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що сімох мешканців постраждалого будинку тимчасово переселили. Частина людей від запропонованого житла відмовилася, оскільки має власні додаткові квартири або поїхала до родичів, проте необхідну підтримку отримують усі, хто її потребує.

Представники місцевої влади на огляді наслідків. Фото: Новини.LIVE

Зараз фахівці чекають на результати експертизи вцілілої частини п'ятиповерхівки. Якщо експерти підтвердять, що там безпечно залишатися, комунальники максимально швидко відновлять усі комунікації, щоб мешканці могли повернутися до своїх квартир.

Новини.LIVE повідомляли, що під час розбору завалів рятувальникам вдалося врятувати 79-річну жінку, яку одразу доправили до лікарні, а також семирічного Давида, який пролежав під завалами майже 14 годин і перебуває у стабільному стані. Кількість жертв того удару продовжувала зростати, і на ранок 23 листопада було відомо вже про 11 загиблих.

Того ж ранку, у понеділок, 23 листопада, уламки ворожих безпілотників упали вже в самому Києві. Їх виявили одразу у трьох місцях у Подільському та Святошинському районах, зокрема на території двох навчальних закладів, але пожежі в жодному випадку не виникло.