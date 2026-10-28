Люди ждут общественный транспорт на остановке. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Утро 28 октября в Киеве началось с транспортного коллапса на левом берегу. Из-за российского ракетного удара по инфраструктуре Южного моста переправу пока перекрыли, а движение по "зеленой" ветке метро частично приостановили. Горожане же тем временем простаивают на остановках до 40 минут, пытаясь втиснуться в переполненные маршрутки. На дорогах образовались гигантские пробки.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Остановка метро и перекрытие моста в Киеве

В столичном метрополитене уже удалось частично стабилизировать ситуацию на "зеленой" линии. Сразу после обстрела движение остановили на участке от "Славутича" до "Червоного хутора", а позже движение поездов между станциями "Осокорки" и "Червоный хутор" успешно возобновили.

Пробки в Киеве 28 октября. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Параллельно поезда курсируют по правобережной части ветки — между "Сырцем" и "Выдубичами".

В вечерний час пик интервал на этом участке составит 4 минуты 30 секунд. Что касается синей линии, то никаких сбоев там нет, она работает в обычном режиме. Красная ветка также открыта для входа на всех станциях, поезда следуют по маршруту "Академгородок" — "Лесная".

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В то же время пассажирам напоминают: как только в городе объявят воздушную тревогу, движение поездов по наземному участку этой линии будет традиционно приостановлено в целях безопасности.

В Киеве возникли масштабные пробки. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Такие ограничения мгновенно отразились на трафике Левобережья. Утром 28 октября Киев сковали масштабные пробки. В частности, в районе Харьковского шоссе автомобили едва продвигаются.

На остановках общественного транспорта по обе стороны дороги скопилось огромное количество пассажиров, которые тщетно пытаются добраться до нужных мест. Некоторые горожане рассказывают, что ждут свой рейс от 20 до 40 минут.

Люди ждут общественный транспорт. Фото: Новини.LIVE/Анастасия Жиденко

Транспорт, который все же прибывает на остановки, переполнен до предела, поэтому люди просто не успевают и не могут втиснуться в забитые салоны маршруток.

Новини.LIVE сообщали, что в Киеве готовятся построить как минимум два мобильных моста при поддержке международных партнеров, чтобы разгрузить столичный трафик. Работы по их монтажу продлятся ориентировочно три-четыре месяца после того, как дорожники обустроят соответствующие подъездные пути.

В то же время на период восстановления поврежденных участков метро и мостовых переходов "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express, чтобы компенсировать перебои в работе транспорта и обеспечить сообщение между берегами.