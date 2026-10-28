Удар по Південному мосту: Київ скували масштабні затори
Ранок 28 жовтня у Києві розпочався з транспортного колапсу на лівому березі. Через російську атаку балістикою в інфраструктуру Південного мосту переправу поки що перекрили, а рух зеленою гілкою метро частково зупинили. Містяни ж тим часом простоюють на зупинках до 40 хвилин, намагаючись втиснутися у переповнені маршрутки. На дорогах сформувалися гігантські затори.
Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.
Зупинка метро та перекриття мосту в Києві
В столичному метрополітені вже вдалося частково стабілізувати ситуацію на зеленій гілці. Одразу після обстрілу рух зупинили на відрізку від "Славутича" до "Червоного хутора", то пізніше курсування поїздів між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" успішно відновили.
Паралельно поїзди їздять правобережною частиною гілки — між "Сирцем" та "Видубичами".
У вечірню годину пік інтервал на цій ділянці складатиме 4 хвилини 30 секунд. Що стосується синьої лінії, то жодних збоїв там немає, вона працює у звичайному режимі. Червона гілка також відкрита на вхід на всіх станціях, поїзди прямують маршрутом "Академмістечко" — "Лісова".
Водночас пасажирам нагадують: щойно в місті оголосять повітряну тривогу, рух поїздів наземною ділянкою цієї лінії буде традиційно призупинено задля безпеки.
Такі обмеження миттєво відбилися на трафіку лівобережжя. Зранку 28 жовтня Київ скували масштабні затори. Зокрема, у районі Харківського шосе автомобілі ледве просуваються.
На зупинках громадського транспорту по обидва боки дороги скупчилася величезна кількість пасажирів, які марно намагаються дістатися потрібних локацій. Деякі містяни розповідають, що чекають на свій рейс від 20 до 40 хвилин.
Транспорт, який все ж прибуває до зупинок, вщент переповнений, тому люди просто не встигають і не можуть влізти у забиті салони маршруток.
Новини.LIVE повідомляли, що в Києві готуються побудувати щонайменше два мобільні мости за підтримки міжнародних партнерів, щоб розвантажити столичний трафік. Роботи з їхнього монтажу триватимуть орієнтовно три-чотири місяці після того, як дорожники облаштують відповідні під'їзні шляхи.
Водночас на період відновлення пошкоджених ділянок метро та мостових переходів "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси міської електрички Kyiv City Express, аби компенсувати перебої в роботі транспорту та забезпечити сполучення між берегами.