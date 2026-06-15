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Главная Киев Удар по Киево-Печерской Лавре: повреждена верхняя часть комплекса

Удар по Киево-Печерской Лавре: повреждена верхняя часть комплекса

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 08:45
Удар по Киево-Печерской Лавре: повреждена верхняя часть здания
Пожар в результате обстрела Киево-Печерской лавры. Фото: Петр Чекаль

Россияне обстреляли комплекс Киево-Печерской лавры в ночь на 15 июня. На территории христианской святыни возник крупный пожар, загорелась крыша Успенского собора. В настоящее время изучаются последствия обстрела

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Суспільне.

Последствия атаки на Киево-Печерскую Лавру

Генеральный директор национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максим Остапенко рассказал, что в крышу Успенского собора попал российский дрон. Также повреждено большое количество объектов верхней части здания.

Удар по Киево-Печерской Лавре: повреждена верхняя часть комплекса - фото 1
Пожар в Успенском соборе Киево-Печерской лавры после атаки дрона. Фото: Петр Чекаль

Из собора сразу эвакуировали религиозные реликвии и музейные экспонаты. Сейчас специалисты оценивают масштаб повреждений здания.

Также на территории Киево-Печерской лавры пострадали еще несколько сооружений поблизости, но там зафиксировали лишь незначительные повреждения от обломков и взрывной волны.

Удар по Киево-Печерской Лавре: повреждена верхняя часть комплекса - фото 2
Пожар в результате обстрела Киево-Печерской лавры. Фото: Петр Чекаль

Старше, чем Нотр-Дам в Париже

Этот комплекс является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и находится под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года. Также он значительно старше известного собора Нотр-Дам в Париже, который начали возводить только в 1163 году. Главный храм Лавры, Успенский собор, был заложен гораздо раньше, еще в 1073 году.

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Ликвидация последствий обстрела Киево-Печерской лавры. Фото: Петр Чекаль

Специалисты отмечают, что восстановление поврежденных элементов крыши потребует привлечения лучших реставраторов и огромных финансовых ресурсов из-за уникальности сооружения.

Ранее Новини.LIVE писали, что во время обстрела Киева 24 мая россияне повредили 14 культурных памятников. В частности, библиотеку Ярослава Мудрого, Украинский дом, Национальную музыкальную академию и Национальный художественный музей,

Также россияне атаковали Киево-Печерскую лавру в январе 2026 года. Тогда повреждения были незначительными: часть окон, дверей и фрагменты штукатурной отделки.

Киев обстрелы ЮНЕСКО Киево-Печерская лавра
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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