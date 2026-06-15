Удар по Києво-Печерській Лаврі: пошкоджена верхня частина будівлі

Пожежа внаслідок обстрілу Києво-Печерської лаври. Фото: Петро Чекаль

Росіяни атакували комплекс Києво-Печерської лаври в ніч проти 15 червня. На териториї християнської святині виникла масштабна пожежа, зайнявся дах Успенського собору. Наразі вивчаються наслідки обстрілу

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Суспільне.

Наслідки атаки на Києво-Печерську Лавру

Гендиректор національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко розповів, що по даху Успенського собору влучив російський дрон. Також пошкоджена велика кількість обʼєктів верхньої частини будівлі.

Пожежа в Успенському соборі Києво-Печерської лаври після дронової атаки. Фото: Петро Чекаль

З собору одразу евакуювали релігійні реліквії та музейні експонати. Наразі фахівці оцінюють масштаб пошкоджень будівлі.



Також на території Києво-Печерської лаври постраждали ще кілька споруд поруч, але там зафіксували лише незначні пошкодження від уламків та вибухової хвилі.

Пожежа внаслідок обстрілу Києво-Печерської лаври. Фото: Петро Чекаль

Старше, ніж Нотр Дам у Парижі

Цей комплекс є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та перебуває під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Також він є значно старішим за відомий собор Нотр-Дам у Парижі, який почали зводити лише у 1163 році. Головний храм Лаври, Успенський собор, заклали набагато раніше, ще у 1073 році.

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Ліквідація наслідків обстрілу Києво-Печерської лаври. Фото: Петро Чекаль

Фахівці зазначають, що відновлення пошкоджених елементів даху вимагатиме залучення кращих реставраторів та величезних фінансових ресурсів через унікальність споруди.

Раніше Новини.LIVE писали, що під час обстріла Києва 24 травня, росіяни пошкодили 14 культурних пам'яток. Зокрема, бібліотеку Ярослава Мудрого, Український дім, Національну музична академію та Національний художній музей,

Також росіяни атакували Києво-Печерську лавру в січні 2026 року. Тоді пошкодження були незначними: частина вікон, дверей та фрагменти штукатурного оздоблення.