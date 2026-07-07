Удар по Киевщине: количество жертв увеличилось до девяти

Последствия удара по Киевской области. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

В результате удара по Киевской области 6 июля число погибших возросло до девяти человек. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

Последствия удара по Киевской области 6 июля

"К сожалению, у нас есть еще одна трагическая новость. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время вражеского ночного обстрела Киевской области 6 июля", — рассказал Калашник.

По его словам, врачи делали все возможное и боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Таким образом, на данный момент известно о девяти погибших в результате атаки на область.

"Россия ежедневно уносит жизни мирных людей. За каждую утраченную жизнь, за каждую разрушенную судьбу враг непременно понесёт справедливую ответственность. Вечная память всем невинно убитым", — сказал глава ОВА.

Скриншот поста Николая Калашника

Как писали Новини.LIVE, ночью 6 июля после удара по Вишневому в Киевской области в городе еще несколько часов взрывались снаряды. Спасатели шаг за шагом проверяли частные дворы и прилегающие территории, чтобы обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы.

Так, после удара РФ в Вишневом без газа остались около 300 домов. Аварийные бригады обследуют газораспределительные сети в зоне поражения и устраняют повреждения.