Вишневое после обстрела: взрывы прекратились, число жертв возросло

Последствия российского нападения 6 июля. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

В Вишневом уже не фиксируется детонация боеприпасов, начавшаяся после комбинированного российского обстрела Киевской области, однако ликвидация пожаров и обследование поврежденных кварталов все еще продолжаются. На данный момент официальное число жертв вражеской атаки в регионе возросло до шести человек, а количество раненых увеличилось до 26 жителей.

Об этом в эфире День.LIVE сообщила руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан.

В Вишневом 6 июля возникли масштабные пожары из-за детонации боеприпасов

Как сообщила в эфире проекта День.LIVE руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области Виктория Рубан, взрывы из-за детонации в городе Вишневом уже полностью прекратились, но пожарные до сих пор тушат очаги возгораний. Спасатели сейчас пошагово проверяют частные дворы и прилегающие территории, чтобы обезвредить неразорвавшиеся боеприпасы и обломки.

Специальные группы проводят повторный обход всех жилых помещений, чтобы окончательно убедиться, что под руинами не осталось заблокированных пострадавших или тел погибших.

«В данный момент спасатели работают на всех участках. Во-первых, пиротехническое отделение проводит обследование домовладений на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. Также привлечены спасательные отделения для оказания помощи населению в разборке завалов. В настоящее время работы по ликвидации последствий продолжаются. Также обследуются все домовладения, чтобы еще раз проверить, нет ли погибших и пострадавших. Работы продолжаются. На данный момент детонация уже прекратилась, но тушение пожара еще продолжается», — рассказала пресс-секретарь ГСЧС.

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По предварительным данным, значительные повреждения получили объекты как минимум на пяти улицах, однако точные масштабы разрушений в жилых кварталах пока устанавливаются. Из-за большого количества пожаров в атмосферу продолжают попадать продукты горения, в связи с чем экологи и представители местного самоуправления ведут мониторинг ситуации и советуют жителям ближайших домов на время ограничить проветривание помещений и не выходить на улицу без необходимости.

Для проведения поисково-спасательной операции в кратчайшие сроки МВД привлекло дополнительные силы и спецтехнику. На помощь подразделениям Киевской области прибыли отряды спасателей из западных и многих других областей Украины, а также немало гражданских волонтеров.

«На данный момент информация о разрушениях на улицах ещё уточняется. Предварительно речь идёт о пяти улицах, но, как я уже сказала, спасатели прочесывают все улицы и все дома, чтобы окончательно выяснить всю информацию. Работы продолжаются, сюда привлечено очень много сил и средств практически со всей Украины, поэтому работы ведутся в максимально сжатые сроки. Сил и средств здесь очень много, как я уже сказала, привлечены сотрудники из западных областей, практически из всех областей Украины, а также волонтеры», — подытожила Виктория Рубан.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, в Вишневом провели экстренную эвакуацию населения из-за российской атаки и массовой детонации боеприпасов. По подсчетам, покинуть свои дома были вынуждены 600 человек.

Также в связи с массированной российской атакой в Киевской области было ограничено движение поездов. «Укрзализныця» призвала пассажиров следить за обновлениями информации.