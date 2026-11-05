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Главная Киев Удар по Киевщине: в Бучанском районе горит логистика

Удар по Киевщине: в Бучанском районе горит логистика

Ua ru
5 ноября 2026 07:58
Обстрел Киевской области сегодня: пожар на логистическом объекте в Бучанском районе
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска нанесли удар в четверг, 5 ноября, по логистическому объекту в Киевской области, что привело к масштабному пожару в Бучанском районе. По предварительным данным, погибших нет, однако один человек получил травмы. На месте попадания продолжается ликвидация последствий атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

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Последствия атаки РФ на Киевскую область 5 ноября

Очередная атака российских войск на Киевскую область привела к масштабным разрушениям и пожару после попадания в логистическую инфраструктуру. Вражеский обстрел вызвал масштабное возгорание на территории Бучанского района.

Атака на склад в Бучанському районі 5 листопада
Детская площадка рядом с атакованным объектом. Фото: ГСЧС

К ликвидации последствий удара сразу же были привлечены пожарные подразделения. Помимо спасателей непосредственно из Бучанского района, на место происшествия пришлось стянуть дополнительные силы из других частей Киевской области.

Атака на Київську область
Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Благодаря их оперативной работе пожар удалось быстро локализовать, остановив распространение огня. В настоящее время специалисты продолжают разбирать поврежденные конструкции и заливать отдельные очаги горения, чтобы не допустить повторного возгорания.

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Последствия атаки РФ по Бучанскому району. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, погибших в результате этой вражеской атаки нет. Однако полностью обойтись без пострадавших не удалось. На данный момент известно о травмировании одного мужчины.

Новини.LIVE сообщали, что также 5 ноября российские войска утром нанесли удар дронами по Днепру и городу Самар, в результате чего ранения получили трое мирных жителей. В Днепре повреждена критически важная инфраструктура, загорелись крыша частного дома и гаражи. На всех участках попаданий ликвидацией последствий занимаются спасатели.

Перед началом морозов армия РФ увеличивает количество обстрелов энергетической и тепловой сетей. В Харькове очередной удар также повредил критически важные объекты. Подачу света и воды горожанам в основном восстановили, однако часть квартир до сих пор остается без тепла. Из-за проблем с отоплением в городе вновь собрали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

пожар Киевская область обстрелы логистика война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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