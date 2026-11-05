Обстрел Киевской области сегодня: пожар на логистическом объекте в Бучанском районе

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Киевской области

Российские войска нанесли удар в четверг, 5 ноября, по логистическому объекту в Киевской области, что привело к масштабному пожару в Бучанском районе. По предварительным данным, погибших нет, однако один человек получил травмы. На месте попадания продолжается ликвидация последствий атаки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС Украины.

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Последствия атаки РФ на Киевскую область 5 ноября

Очередная атака российских войск на Киевскую область привела к масштабным разрушениям и пожару после попадания в логистическую инфраструктуру. Вражеский обстрел вызвал масштабное возгорание на территории Бучанского района.

Детская площадка рядом с атакованным объектом. Фото: ГСЧС

К ликвидации последствий удара сразу же были привлечены пожарные подразделения. Помимо спасателей непосредственно из Бучанского района, на место происшествия пришлось стянуть дополнительные силы из других частей Киевской области.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Благодаря их оперативной работе пожар удалось быстро локализовать, остановив распространение огня. В настоящее время специалисты продолжают разбирать поврежденные конструкции и заливать отдельные очаги горения, чтобы не допустить повторного возгорания.

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Последствия атаки РФ по Бучанскому району. Фото: ГСЧС

По предварительной информации, погибших в результате этой вражеской атаки нет. Однако полностью обойтись без пострадавших не удалось. На данный момент известно о травмировании одного мужчины.

Новини.LIVE сообщали, что также 5 ноября российские войска утром нанесли удар дронами по Днепру и городу Самар, в результате чего ранения получили трое мирных жителей. В Днепре повреждена критически важная инфраструктура, загорелись крыша частного дома и гаражи. На всех участках попаданий ликвидацией последствий занимаются спасатели.

Перед началом морозов армия РФ увеличивает количество обстрелов энергетической и тепловой сетей. В Харькове очередной удар также повредил критически важные объекты. Подачу света и воды горожанам в основном восстановили, однако часть квартир до сих пор остается без тепла. Из-за проблем с отоплением в городе вновь собрали штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.