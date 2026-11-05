Обстріл Київщини сьогодні: пожежа на логістичному об'єкті в Бучанському районі

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Київщини

Російські війська завдали удару у четвер, 5 листопада, по логістичному об'єкту на Київщині, спровокувавши масштабну пожежу в Бучанському районі. За попередніми даними, обійшлося без загиблих, проте один чоловік отримав травми. На місці влучання триває ліквідація наслідків атаки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС України.

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Наслідки атаки РФ на Київську область 5 листопада

Чергова атака російських військ на Київську область призвела до масштабних руйнувань та пожежі після влучання у логістичну інфраструктуру. Ворожий обстріл спричинив масштабне загоряння на території Бучанського району.

Дитячий майданчик поруч з атакованим об'єктом. Фото: ДСНС

До ліквідації наслідків удару одразу залучили пожежні підрозділи. Окрім рятувальників без безпосередньо Бучанського району, на місце події довелося стягнути додаткові сили з інших частин Київщини.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Завдяки їхній оперативній роботі пожежу вдалося швидко локалізувати, зупинивши поширення вогню. Наразі фахівці продовжують розбирати пошкоджені конструкції та проливати окремі осередки горіння, щоб не допустити повторного займання.

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Наслідки атаки РФ по Бучанському районі. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, загиблих внаслідок цієї ворожої атаки немає. Проте повністю без постраждалих не обійшлося. Наразі відомо про травмування одного чоловіка.

Новини.LIVE повідомляли, що також 5 листопада російські війська вранці вдарили дронами по Дніпру та місту Самар, унаслідок чого поранень зазнали троє мирних жителів. У Дніпрі пошкоджено критичну інфраструктуру, спалахнули покрівля приватного будинку й гаражі. На всіх ділянках влучань ліквідацією займаються рятувальники.

Перед початком морозів армія РФ збільшує кількість обстрілів енергетичної та теплової мережі. У Харкові черговий удар також пошкодив критичні об'єкти. Подачу світла й води містянам переважно відновили, однак частина квартир досі без тепла. Через проблеми з опаленням у місті знову зібрали штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.