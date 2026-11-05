Обстріл Київщини сьогодні: пожежа на логістичному об'єкті в Бучанському районі

Удар по Київщині: у Бучанському районі палає логістика
Російські війська завдали удару у четвер, 5 листопада, по логістичному об'єкту на Київщині, спровокувавши масштабну пожежу в Бучанському районі. За попередніми даними, обійшлося без загиблих, проте один чоловік отримав травми. На місці влучання триває ліквідація наслідків атаки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС України.
Наслідки атаки РФ на Київську область 5 листопада
Чергова атака російських військ на Київську область призвела до масштабних руйнувань та пожежі після влучання у логістичну інфраструктуру. Ворожий обстріл спричинив масштабне загоряння на території Бучанського району.
До ліквідації наслідків удару одразу залучили пожежні підрозділи. Окрім рятувальників без безпосередньо Бучанського району, на місце події довелося стягнути додаткові сили з інших частин Київщини.
Завдяки їхній оперативній роботі пожежу вдалося швидко локалізувати, зупинивши поширення вогню. Наразі фахівці продовжують розбирати пошкоджені конструкції та проливати окремі осередки горіння, щоб не допустити повторного займання.
За попередньою інформацією, загиблих внаслідок цієї ворожої атаки немає. Проте повністю без постраждалих не обійшлося. Наразі відомо про травмування одного чоловіка.
Новини.LIVE повідомляли, що також 5 листопада російські війська вранці вдарили дронами по Дніпру та місту Самар, унаслідок чого поранень зазнали троє мирних жителів. У Дніпрі пошкоджено критичну інфраструктуру, спалахнули покрівля приватного будинку й гаражі. На всіх ділянках влучань ліквідацією займаються рятувальники.
Перед початком морозів армія РФ збільшує кількість обстрілів енергетичної та теплової мережі. У Харкові черговий удар також пошкодив критичні об'єкти. Подачу світла й води містянам переважно відновили, однак частина квартир досі без тепла. Через проблеми з опаленням у місті знову зібрали штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій.