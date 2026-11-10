Последствия атак РФ по Киевской области. Фото: REUTERS

За последние сутки шесть районов Киевской области пострадали от масштабного российского обстрела. Были зафиксированы разрушения энергетической инфраструктуры, многоэтажных домов и частных усадеб. Жертвой атаки стал один человек, а еще девять местных жителей, среди которых есть несовершеннолетний, получили травмы.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Погибший и раненые в Вышгородском районе

Прошедшие сутки в Киевской области прошли под массированными вражескими ударами. Больше всего от атаки пострадал Вышгородский район. Именно там в результате российского обстрела погиб один человек. Еще трое местных жителей получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказался несовершеннолетний ребенок.

Здесь зафиксированы значительные разрушения. Осколки повредили четыре частных дома, есть повреждения многоэтажного здания. Кроме того, пострадали недостроенный многоквартирный дом и административное здание. В результате обстрела были уничтожены четыре автомобиля.

В целом серьезный ущерб также понесли Бориспольский и Белоцерковский районы.

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На территории Бориспольского района пострадали четыре человека. Враг повредил там местный энергетический объект. Пострадали восемь частных усадеб и два транспортных средства.

Аналогичная ситуация сложилась в Бучанском районе. Там ранение получил один человек. Российские снаряды повредили энергетическую инфраструктуру. Разрушениям подверглись три частных двора и один легковой автомобиль.

В Белоцерковском районе обошлось без жертв. Однако там серьезно пострадал бизнес. Вражеская атака повредила два больших складских помещения. На этой же территории повреждено 17 единиц различного транспорта.

Последствия российского террора затронули ещё два района Киевской области. В Броварском районе один человек получил травмы. Никаких разрушений имущества там не обнаружено. В Обуховском районе люди вообще не пострадали. Специалисты зафиксировали там лишь повреждение одного транспортного средства.

На местах падения обломков и попаданий работают все профильные службы. Медики и спасатели оказывают помощь пострадавшим украинцам.

"К сожалению, за прошедшие сутки в результате вражеской атаки в Киевской области один человек погиб, ещё 9 человек получили травмы, среди них — несовершеннолетний ребёнок", — заявил Тимур Ткаченко.

Новини.LIVE сообщали, что на фоне российских атак продолжаются дискуссии о прочности мостов и дамб в Киеве.

Эксперт по градостроительству Виктор Глеба отметил, что Киевская дамба имеет колоссальный запас прочности и по своим характеристикам равна шестидесяти обычным мостам. Он подчеркнул, что сооружение способно выдержать огромные нагрузки, напомнив, что в прошлом году россияне уже пытались поразить его ракетами.

В ночь на 10 ноября российская армия в очередной раз нанесла удар по украинским городам с помощью баллистического оружия и беспилотников. К отражению воздушной атаки были привлечены все силы воздушной обороны: от мобильных огневых групп и средств РЭБ до истребительной авиации и зенитных ракетных комплексов.