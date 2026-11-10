Наслідки атак РФ по Київській області. Фото: REUTERS

Шестеро районів Київщини постраждали від масштабного російського обстрілу минулої доби. Було зафіксовано руйнування енергетичної інфраструктури, багатоповерхівок та приватних садиб. Жертвою атаки стала одна людина, а ще дев'ятеро місцевих жителів, серед яких є неповнолітній, травмовані.

Про це повідомив начальник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Загиблий та поранені у Вишгородському районі

Минула доба на Київщині минула під масованими ворожими ударами. Найбільше від атаки постраждав Вишгородський район. Саме там російський обстріл вбив одну людину. Ще троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травмованих опинилася неповнолітня дитина.

Тут зафіксували значні руйнування. Уламки пошкодили чотири приватні будинки, є пошкодження багатоповерхівки. Крім того, постраждали недобудований багатоквартирний будинок та адміністративне приміщення. Обстрілом було знищено чотири автомобілі.

Загалом серйозних збитків зазнали також Бориспільський та Білоцерківський райони.

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На території Бориспільського району травмувалися четверо людей. Ворог пошкодив там місцевий енергетичний об'єкт. Постраждали вісім приватних садиб та два транспортні засоби.

Схожа ситуація склалася у Бучанському районі. Там поранення отримала одна людина. Російські снаряди понівечили енергетичну інфраструктуру. Руйнувань зазнали три приватні подвір'я та один легковий автомобіль.

У Білоцерківському районі обійшлося без жертв. Проте там серйозно постраждав бізнес. Ворожа атака пошкодила два великі складські приміщення. На цій же території пошкоджено 17 одиниць різного транспорту.

Наслідки російського терору зачепили ще два райони Київщини. У Броварському районі одна людина отримала травми. Жодних руйнувань майна там не виявили. На Обухівщині люди взагалі не постраждали. Фахівці зафіксували там лише пошкодження одного транспортного засобу.

На місцях падіння уламків та влучань працюють усі профільні служби. Медики та рятувальники надають допомогу постраждалим українцям.

"На жаль, за минулу добу внаслідок ворожої атаки на Київщині одна людина загинула, ще 9 людей травмовано, серед них — неповнолітня дитина", — заявив Тимур Ткаченко.

Новини.LIVE повідомляли, що на тлі російських атак тривають обговорення щодо міцності мостів та дамб в Києві.

Експерт із містобудування Віктор Глеба зазначив, що Київська дамба має колосальний запас міцності і за своїми характеристиками вона дорівнює шістдесяти звичайним мостам. Він наголосив, що споруда здатна витримати величезні навантаження, нагадавши, що минулого року росіяни вже намагалися поцілити по ній ракетами.

У ніч проти 10 листопада російська армія вкотре вдарила по українських містах балістичним озброєнням і безпілотниками. До відбиття повітряної атаки залучили всі сили оборони неба: від мобільних вогневих груп і засобів РЕБ до винищувальної авіації та зенітних ракетних комплексів.