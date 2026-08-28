Обстрелы Киевской области 28 августа: зафиксированы попадания по складам Новой почты

Крупный пожар на складе "Новой почты". Фото: Антон Овсиенко

Российские войска атаковали склады «Новой почты» и соседнее предприятие в Святопетровском под Киевом. Враг применил тактику повторных ударов. Из-за сильного пожара 28 августа в Киевской области было ограничено движение на ряде улиц, местных жителей просят пока не открывать окна из-за сильного задымления.

Об этом сообщил Белогородский сельский голова Антон Овсиенко, передает Новини.LIVE.

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28 августа в Киевской области россияне атаковали предприятие и логистический склад

Целями стали склады компании «Новая почта» и расположенное в непосредственной близости производственное предприятие. Как сообщил сельский голова Белогородки Антон Овсиенко, россияне прибегли к коварной тактике обстрела. Примерно через час после первого удара, когда спасатели уже боролись с огнем, враг нанес еще два удара по той же точке. Сотрудники ГСЧС успели вовремя укрыться в безопасном месте. В настоящее время данные о возможных погибших или раненых уточняются.

Глава общины, который сразу прибыл на пострадавшее место, описал ход событий.

"Очередная тяжелая ночь для Белогородской общины. Есть попадания в складские помещения "Новой почты" и повреждено производство, расположенное рядом в Святопетровском. Информация о жертвах и пострадавших — уточняется. Сейчас нахожусь на месте происшествия", — сообщил чиновник.

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Пожар в Киевской области. Фото: Антон Овсиенко

Из-за масштабного возгорания территория Святопетровского и прилегающих районов оказалась в зоне сильного задымления. Глава Белогородского сельсовета запретил гражданским лицам приближаться к объектам и попросил соблюдать правила безопасности.

"Прошу жителей Святопетровского и прилегающих территорий закрыть окна, по возможности не выходить без необходимости на улицу", — сказал Антон Овсиенко.

Пожар и разрушение инфраструктуры также привели к транспортным ограничениям. Движение частично перекрыто на улице Киевской для потока машин в сторону Боярки, а также на улицах Индустриальной и Черновола непосредственно в Святопетровском.

Новини.LIVE сообщали о том, что вчера, 27 августа, появилась информация о новом модернизированном типе российской ракеты. Во время одной из комбинированных атак россияне нанесли удар по украинской столице модифицированной баллистической ракетой 9М723-2, известной как «Искандер-1000». Это первое зафиксированное применение такого вооружения против Киева, где благодаря модернизации силовой установки дальность полета ракеты возросла до 550 километров.

Целенаправленные обстрелы столичных энергообъектов грозят киевлянам длительным отключением электричества и жизнью в неотапливаемых домах в течение всей зимы. Даже экстренный ремонт поврежденных ТЭЦ не гарантирует бесперебойной подачи тепла из-за угрозы масштабного системного сбоя, поэтому специалисты советуют жителям Киева заранее готовиться к худшим сценариям и продумать варианты зимовки без базовых коммуникаций.

Киев и область оказались под массированным комбинированным российским ударом в ночь на 27 августа. Под атакой оказались складские помещения и гражданские объекты.