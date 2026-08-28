Обстріли Київщини 28 серпня: є влучання по складах "Нової пошти"

Масштабна пожежа на складі "Нової пошти". Фото: Антон Овсієнко

Російські війська атакували склади "Нової пошти" та сусіднє підприємство у Святопетрівському під Києвом. Ворог застосував тактику повторних ударів. Через сильну пожежу 28 серпня на Київщині було обмежено рух низкою вулиць, місцевих наразі просять не відкривати вікна через сильне задимлення повітря.

Про це повідомив Білогородський сільський голова Антон Овсієнко, передає Новини.LIVE.

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Росіяни атакували 28 серпня у Київській області підприємство та логістичний склад

Мішенями стали склади компанії "Нова пошта" та розташоване впритул виробниче підприємство. Як повідомив сільський голова Білогородки Антон Овсієнко, росіяни вдалися до підступної тактики обстрілу. Приблизно через годину після першого прильоту, коли рятувальники вже боролися з вогнем, ворог завдав ще двох ударів по тій самій точці. Працівники ДСНС встигли вчасно сховатися у безпечному місці. Наразі дані щодо можливих загиблих чи поранених уточнюються.

Очільник громади, який одразу прибув на уражену локацію, описав перебіг подій.

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"Знову важка ніч для Білогородської громади. Маємо влучання у складські приміщення "Нової пошти" та пошкоджене виробництво, що розташоване поруч у Святопетрівському. Інформація щодо жертв та постраждалих – уточнюється. Наразі перебуваю на місці події", — повідомив посадовець.

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Пожежа на Київщині. Фото: Антон Овсієнко

Через масштабне займання територія Святопетрівського та навколишніх районів опинилася в зоні сильного задимлення. Керівник Білогородської сільради заборонив цивільним наближатися до об'єктів та попросив дотримуватися правил безпеки.

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"Прошу жителів Святопетрівського та прилеглих територій зачинити вікна, за можливості не виходити без потреби на вулицю", — сказав Антон Овсієнко.

Пожежа та руйнування інфраструктури також призвели до транспортних обмежень. Рух частково перекрито на вулиці Київській для потоку машин у бік Боярки, а також на вулицях Індустріальній та Чорновола безпосередньо у Святопетрівському.

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Новини.LIVE інформували про те, що вчора, 27 серпня, з'явилася інформація про новий модернізований тип російської ракети. Під час однієї з комбінованих атак росіяни вдарили по українській столиці модифікованою балістикою 9М723-2, відомою як "Іскандер-1000". Це перше зафіксоване використання такого озброєння по Києву, де завдяки модернізації силової установки дальність польоту ракети зросла до 550 кілометрів.

Цілеспрямовані обстріли столичних енергооб'єктів загрожують киянам тривалим блекаутом і життям у неопалюваних оселях протягом усієї зими. Навіть екстрений ремонт пошкоджених ТЕЦ не гарантує безперебійної подачі тепла через загрозу масштабного системного збою, тож фахівці радять мешканцям Києва завчасно готуватися до найгірших сценаріїв і продумати варіанти зимівлі без базових комунікацій.

Київ та область опинилися під масованим комбінованим російським ударом у ніч проти 27 серпня. Під атакою були складські приміщення та цивільні об'єкти.