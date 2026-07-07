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Главная Киев Удар по Киеву 6 июля: число жертв возросло до 19

Удар по Киеву 6 июля: число жертв возросло до 19

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2026 07:19
Число погибших в результате удара по Киеву 6 июля возросло до 19 человек
Спасатели извлекли тело человека. Фото: ГСЧС

Жертвами российского обстрела Киева, произошедшего в ночь на 6 июля, стали уже 19 человек. На территории Дарницкого района под обломками разрушенных зданий обнаружили тело еще одного погибшего.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, передает Новини.LIVE.

В Киеве нашли ещё одно тело под завалами в Дарницком районе

Ночной российский удар по Киеву 6 июля унес жизни уже 19 человек. Последнего на данный момент погибшего спасатели обнаружили под завалами разрушенного здания в Дарницком районе, где продолжаются работы по расчистке территории.

Дарницький район розбір завалів після обстрілу
Рука человека виднеется из-под завалов. Фото: ГСЧС
Дарниця розбір завалів
Спасатели и медики на месте завалов. Фото: ГСЧС
Обстріл Києва 6 липня
Спасатели извлекли тело. Фото: ГСЧС

На данный момент ликвидация последствий вражеского обстрела не завершена. На всех участках, куда попали российские боеприпасы или упали их обломки, продолжают работать экстренные службы. Специалисты продолжают разбирать конструкции разрушенных зданий, поэтому поисковая операция на местах российских ударов продолжается.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Вишневом Киевской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте недавнего российского ракетного удара. Из-за повреждения газовой инфраструктуры без газоснабжения пока остаются около 300 частных домохозяйств.

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Между тем в столице, которая также подверглась массированной атаке 6 июля, повреждения и разрушения зафиксированы более чем в десяти различных местах, в частности в жилой застройке. Как сообщил вечером 6 июля пресс-секретарь ГСЧС Киева Павел Петров, поисково-спасательные работы продолжаются в Подольском и Дарницком районах. По предварительным данным, под обломками разрушенного дома в Подольском районе до сих пор могут находиться до десяти человек.

Киев смерть завалы
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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