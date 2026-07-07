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Головна Київ Удар по Києву 6 липня: кількість жертв зросла до 19

Удар по Києву 6 липня: кількість жертв зросла до 19

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 07:19
Кількість загиблих від удару по Києву 6 липня зросла до 19 осіб
Рятувальники дістали тіло людини. Фото: ДСНС

Жертвами російського обстрілу Києва, що стався у ніч на 6 липня, стали вже 19 осіб. На території Дарницького району під уламками зруйнованих конструкцій виявили тіло ще одного загиблого.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.

У Києві знайшли ще одне тіло під завалами у Дарницькому районі

Нічний російський удар по Києву 6 липня забрав життя вже 19 людей. Останню на цей час загиблу людину рятувальні служби виявили під завалами понівеченої будівлі в Дарницькому районі, де триває розчищення територій.

Дарницький район розбір завалів після обстрілу
Рука людини видніється з-під завалів. Фото: ДСНС
Дарниця розбір завалів
Рятувальники та медики на місці завалів. Фото: ДСНС
Обстріл Києва 6 липня
Рятувальники деблокували тіло. Фото: ДСНС

Наразі ліквідація наслідків ворожого обстрілу не завершена. На всіх локаціях, куди влучили російські боєприпаси або впали їхні уламки, продовжують працювати екстрені служби. Фахівці надалі розбирають конструкції зруйнованих будівель, тому пошукова операція на місцях російських ударів триває.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Вишневому на Київщині тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці нещодавнього російського ракетного удару. Через пошкодження газової інфраструктури без газопостачання наразі залишаються близько 300 приватних домогосподарств.

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Тим часом у столиці, яка також зазнала масованої атаки 6 липня, пошкодження та руйнування зафіксовано на понад десяти різних локаціях, зокрема у житловій забудові. Як повідомив увечері 6 липня речник ДСНС Києва Павло Петров, пошуково-рятувальні роботи тривають у Подільському та Дарницькому районах. За попередніми даними, під уламками зруйнованого будинку в Подільському районі досі можуть перебувати до десяти людей.

Київ смерть завали
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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