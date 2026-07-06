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Главная Киев Удар по Киеву: Кличко рассказал новые подробности

Удар по Киеву: Кличко рассказал новые подробности

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 08:20
Удар по Киеву: Кличко рассказал новые подробности
Срочная новость

В столице Украины в понедельник, 6 июля, значительно возросло число погибших и раненых граждан в результате массированного ночного обстрела со стороны российских войск.

На данный момент официально подтверждена гибель 11 мирных жителей, причем один из раненых мужчин скончался в реанимации уже утром. Общее число пострадавших в результате вражеских обстрелов и падения обломков на жилые дома достигло 46 человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Новость дополняется...

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Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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