Удар по Київу: Кличко розповів нові деталі
Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 08:20
Термінова новина
У столиці України у понеділок, 6 липня, суттєво зросла кількість загиблих та поранених громадян внаслідок масованого нічного обстрілу з боку російських військ.
Наразі офіційно підтверджено загибель 11 мирних жителів, причому один із поранених чоловіків помер у реанімації вже зранку. Загальна кількість постраждалих внаслідок ворожих прильотів та падіння уламків на житлові будинки досягла 46 людей.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційну заяву мера Києва Віталія Кличка.
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