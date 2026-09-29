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Главная Киев Удар по Киеву: повреждены шестиэтажное здание и частные дома

Удар по Киеву: повреждены шестиэтажное здание и частные дома

Ua ru
29 сентября 2026 09:13
Обстрел Киева утром: разрушения в Голосеевском и Соломенском районах
Последствия обстрела Киева 29 сентября. Фото: ГСЧС

В результате утренних российских обстрелов Киева во вторник, 29 сентября, зафиксированы разрушения в частном секторе Соломенского района и попадание в многоэтажный дом в Голосеевском районе. По имеющимся данным, один человек получил ранения, а ещё десять жителей были эвакуированы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные МВД Украины.

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Последствия утренней российской атаки на Киев 29 сентября

Во время утреннего удара по столице под вражеским огнем оказались жилые кварталы сразу в двух частях города. В частности, в Голосеевском районе прямое попадание пришлось на шестиэтажный жилой дом.

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Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС
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Разрушенное здание. Фото: ГСЧС

Повреждениям подвергся и частный сектор: на территории Соломенского района зафиксированы повреждения двух жилых домов.

Эвакуация жителей и ликвидация пожаров

В результате вражеского нападения пострадал один человек. Сотрудникам экстренных служб удалось оперативно вывести из опасной зоны десять жителей поврежденных домов.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Пожары, возникшие в местах попаданий в жилых массивах, на данный момент полностью ликвидированы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Бучанском районе Киевской области 29 сентября российский дрон поразил частный жилой дом, вызвав возгорание. Спасатели успе+ли вытащить из горящего дома двух человек и передали их медикам для госпитализации.

С начала полномасштабной войны в Украине погибли 130 спасателей, ещё около тысячи получили ранения. Комментируя недавние атаки на Киев, глава ГСЧС Андрей Даник подчеркнул, что российские войска сознательно наносят удары по расчетам чрезвычайников и пытаются уничтожать спецтехнику прямо во время работы на местах прилетов.

Киев ГСЧС обстрелы война в Украине пострадавшие
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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