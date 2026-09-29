Обстріл Києва вранці: руйнування в Голосіївському та Солом'янському районах

Наслідки атаки по Києву 29 вересня. Фото: ДСНС

Унаслідок ранкових російських обстрілів Києва у вівторок, 29 вересня, зафіксовано руйнування у приватному секторі Солом'янського району та влучання у багатоповерхівку в Голосіївському районі. За наявними даними, поранень зазнала одна людина, а ще десятьох мешканців евакуювали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від МВС України.

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Наслідки ранкової російської атаки по Києву 29 вересня

Під час ранкового удару по столиці під ворожим вогнем опинилися житлові квартали одразу в двох частинах міста. Зокрема, у Голосіївському районі пряме влучання припало на шестиповерховий житловий будинок.

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС

Руйнувань зазнав і приватний сектор: на території Солом'янського району зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

Евакуація мешканців та ліквідація пожеж

Унаслідок ворожого нападу травмувалася одна людина. Працівникам екстрених служб вдалося оперативно вивести з небезпечної зони десятьох мешканців пошкоджених осель.

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Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Займання, які виникли на місцях влучань у житлових масивах, наразі повністю ліквідували.

Також Новини.LIVE інформували, що у Бучанському районі Київщини 29 вересня російський дрон поцілив у приватний житловий будинок, спричинивши займання. Рятувальники встигли витягнути з палаючої оселі двох людей і передали їх медикам для госпіталізації.

Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 130 рятувальників, ще близько тисячі дістали поранення. Коментуючи недавні атаки на Київ, очільник ДСНС Андрій Даник підкреслив, що російські війська свідомо б'ють по розрахунках надзвичайників та намагаються знищувати спецтехніку просто під час роботи на місцях прильотів.