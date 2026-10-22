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Главная Киев Удар по Киеву: ракеты обрушились на шесть районов, есть погибший

Удар по Киеву: ракеты обрушились на шесть районов, есть погибший

Ua ru
22 октября 2026 08:38
Балистический удар по Киеву 22 октября: последствия атаки и число жертв ГСЧС Украины
Тушение пожара в Киеве 22 октября. Фото: ГСЧС Украины

Россияне нанесли массированный баллистический удар по Киеву, который начался вечером 21 октября и охватил шесть районов города. Жертвой российской атаки стал один человек, ещё 22 жителя города, в том числе четверо детей, получили ранения. По всей столице зафиксированы пожары, масштабные разрушения инфраструктуры и жилых домов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные ГСЧС.

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Последствия атак РФ по Киеву 21 и 22 октября

Российские войска с вечера 21 октября нанесли серию баллистических ударов по столице, атаковав в общей сложности шесть различных районов. В Днепровском районе Киева российская атака унесла жизнь одного человека. Там же ранения получили шесть граждан.

Обстріли Києва
Последствия атаки РФ по Киеву в ночь на 22 октября. Фото: ГСЧС

Среди них один ребенок, которого пришлось срочно госпитализировать, и еще пятеро травмированных взрослых. Взрывы повредили легковые автомобили и жилые дома, вызвав возгорания как в частном секторе, так и в нежилых зданиях. Как отмечают в ведомствах, общая картина последствий и точные данные продолжают уточняться.

Вибухи в Києві
Сильный пожар после попадания. Фото: ГСЧС

Значительные разрушения и большое количество пострадавших зафиксированы в центральных и южных районах столицы. В частности, в Печерском районе российские ракеты повредили автомобили скорой помощи, помещения монастыря и соседние здания.

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Наслідки атаки РФ по Києву
Огромная воронка от прямого попадания. Фото: ГСЧС

Медицинская помощь на этом месте понадобилась восьми людям, среди которых оказались трое несовершеннолетних. В то же время в Голосеевском районе города зафиксировали прямое попадание в нежилое здание, в результате чего травмы различной степени тяжести получили шестеро горожан.

Пожежа в Києві 22 жовтня
Последствия атаки РФ по Киеву и сильный пожар. Фото: ГСЧС

В Святошинском районе в результате атаки загорелся просторный ресторанный комплекс и прилегающее к нему нежилое здание. На данный момент пожар удалось полностью ликвидировать.

В Оболонском районе также возникли возгорания в поврежденных нежилых зданиях. Огонь уже потушили, однако двое человек на этом участке получили ранения. Между тем в Дарницком районе баллистические удары нанесли существенный ущерб местной транспортной инфраструктуре, хотя там, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 22 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киеву, запустив несколько волн баллистических ракет и беспилотников. Враг попал в здание больницы, вызвал пожар в одном из ресторанов и поразил ещё один городской объект.

Из-за вечерних и ночных обстрелов возросло число раненых. Кроме того, атака нанесла удар по городской логистике. Осколками и взрывной волной повреждена инфраструктура столичного метрополитена, а на Южном мосту с самого утра частично ограничено движение автотранспорта. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия ударов.

Киев смерть пожар обстрелы дроны война в Украине ранение
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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