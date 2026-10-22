Гасіння пожежі в Києві 22 жовтня. Фото: ДСНС України

Росіяни здійснили масований балістичний удар по Києву, який розпочався ввечері 21 жовтня та охопив шість районів міста. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще 22 містян, включно з чотирма дітьми, дістали поранення. По всій столиці зафіксовані пожежі, масштабні руйнування інфраструктури та житлових будинків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС.

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Наслідки атак РФ по Києву 21 та 22 жовтня

Російські війська з вечора 21 жовтня здійснили серію балістичних ударів по столиці, атакувавши загалом шість різних районів. В Дніпровському районі Києва російська атака забрала життя однієї людини. Там же поранення дістали шестеро громадян.

Наслідки атаки РФ по Києву у ніч проти 22 жовтня. Фото: ДСНС

Серед них одна дитина, яку довелося терміново госпіталізувати, та ще п'ятеро травмованих дорослих. Вибухи пошкодили легкові автомобілі й житлові будинки, спричинивши займання як у приватному секторі, так і в нежитлових будівлях. Як зазначають у відомствах, загальна картина наслідків та точні дані продовжують уточнюватися.

Сильна пожежа після влучання. Фото: ДСНС

Значних руйнувань та великої кількості потерпілих зазнали центральні й південні райони столиці. Зокрема, у Печерському районі російська балістика понівечила автомобілі швидкої допомоги, приміщення монастиря та сусідні будівлі.

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Величезна вирва від прямого влучання. Фото: ДСНС

Медична допомога на цій локації знадобилася вісьмом людям, серед яких опинилося троє неповнолітніх. Водночас у Голосіївському районі міста зафіксували пряме влучання в нежитлову споруду, внаслідок чого травм різного ступеня дістали шестеро містян.

Наслідки атаки РФ по Києву та сильна пожежа. Фото: ДСНС

У Святошинському районі через атаку спалахнув просторий ресторанний комплекс та прилегла до нього нежитлова будівля. Наразі пожежу вдалося повністю ліквідувати.

В Оболонському районі також виникли загоряння у пошкоджених нежитлових спорудах. Вогонь уже загасили, проте двоє людей на цій ділянці зазнали поранень. Тим часом у Дарницькому районі балістичні удари завдали суттєвої шкоди місцевій транспортній інфраструктурі, хоча там, на щастя, обійшлося без людських жертв.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву, запустивши кілька хвиль балістичних ракет і безпілотників. Ворог поцілив у будівлю лікарні, спричинив пожежу в одному з ресторанів і влучив у ще один міський об'єкт.

Через вечірні та нічні обстріли зросла кількість поранених. Крім того, атака вдарила по міській логістиці. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено інфраструктуру столичного метрополітену, а на Південному мосту від самого ранку частково обмежили рух автотранспорту. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.