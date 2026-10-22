Удар по Києву: балістика накрила шість районів, є загиблий
Росіяни здійснили масований балістичний удар по Києву, який розпочався ввечері 21 жовтня та охопив шість районів міста. Жертвою російської атаки стала одна людина, ще 22 містян, включно з чотирма дітьми, дістали поранення. По всій столиці зафіксовані пожежі, масштабні руйнування інфраструктури та житлових будинків.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від ДСНС.
Наслідки атак РФ по Києву 21 та 22 жовтня
Російські війська з вечора 21 жовтня здійснили серію балістичних ударів по столиці, атакувавши загалом шість різних районів. В Дніпровському районі Києва російська атака забрала життя однієї людини. Там же поранення дістали шестеро громадян.
Серед них одна дитина, яку довелося терміново госпіталізувати, та ще п'ятеро травмованих дорослих. Вибухи пошкодили легкові автомобілі й житлові будинки, спричинивши займання як у приватному секторі, так і в нежитлових будівлях. Як зазначають у відомствах, загальна картина наслідків та точні дані продовжують уточнюватися.
Значних руйнувань та великої кількості потерпілих зазнали центральні й південні райони столиці. Зокрема, у Печерському районі російська балістика понівечила автомобілі швидкої допомоги, приміщення монастиря та сусідні будівлі.
Медична допомога на цій локації знадобилася вісьмом людям, серед яких опинилося троє неповнолітніх. Водночас у Голосіївському районі міста зафіксували пряме влучання в нежитлову споруду, внаслідок чого травм різного ступеня дістали шестеро містян.
У Святошинському районі через атаку спалахнув просторий ресторанний комплекс та прилегла до нього нежитлова будівля. Наразі пожежу вдалося повністю ліквідувати.
В Оболонському районі також виникли загоряння у пошкоджених нежитлових спорудах. Вогонь уже загасили, проте двоє людей на цій ділянці зазнали поранень. Тим часом у Дарницькому районі балістичні удари завдали суттєвої шкоди місцевій транспортній інфраструктурі, хоча там, на щастя, обійшлося без людських жертв.
Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 22 жовтня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву, запустивши кілька хвиль балістичних ракет і безпілотників. Ворог поцілив у будівлю лікарні, спричинив пожежу в одному з ресторанів і влучив у ще один міський об'єкт.
Через вечірні та нічні обстріли зросла кількість поранених. Крім того, атака вдарила по міській логістиці. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено інфраструктуру столичного метрополітену, а на Південному мосту від самого ранку частково обмежили рух автотранспорту. Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів.