Удар по Киеву 18 марта — зафиксировано падение обломков

Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС

Россияне утром 18 марта выпустили на Киев ударные дроны. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на территории школы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 09:40. В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что возгорание произошло на открытой местности.

"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Кличко рассказал, что в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы.

Экстренные службы уже направляются на место. О пострадавших пока неизвестно.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

В сети уже появились первые кадры с места падения обломков в Киеве.

Напомним, 18 марта в Киеве раздавались взрывы. В городе работала ПВО по вражеским целям.

Кроме того, 17 марта россияне ударили по Запорожью. В результате тысячи людей остались без света и воды.