Удар по Киеву 18 марта — зафиксировано падение обломков

Атака на Киев — обломки упали на территорию школы
Россияне утром 18 марта выпустили на Киев ударные дроны. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на территории школы.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Обстрелы Киева 18 марта
Обновлено 09:40. В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что возгорание произошло на открытой местности.
"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", — говорится в сообщении.
Кличко рассказал, что в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы.
Экстренные службы уже направляются на место. О пострадавших пока неизвестно.
В сети уже появились первые кадры с места падения обломков в Киеве.
Напомним, 18 марта в Киеве раздавались взрывы. В городе работала ПВО по вражеским целям.
Кроме того, 17 марта россияне ударили по Запорожью. В результате тысячи людей остались без света и воды.
Читайте Новини.LIVE!