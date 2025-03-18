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Атака на Киев — обломки упали на территорию школы

18 марта 2025 09:28
Карина Приходько - Редактор
Удар по Киеву 18 марта — зафиксировано падение обломков
Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

Россияне утром 18 марта выпустили на Киев ударные дроны. В результате вражеской атаки зафиксировано падение обломков на территории школы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Обновлено 09:40. В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что возгорание произошло на открытой местности. 

"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", — говорится в сообщении.

удар по Києву 18 березня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Кличко рассказал, что в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы.

Экстренные службы уже направляются на место. О пострадавших пока неизвестно.

обстріл Києва 18 березня
Скриншот сообщения Виталия Кличко

В сети уже появились первые кадры с места падения обломков в Киеве.

Напомним, 18 марта в Киеве раздавались взрывы. В городе работала ПВО по вражеским целям.

Кроме того, 17 марта россияне ударили по Запорожью. В результате тысячи людей остались без света и воды.

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