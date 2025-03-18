Удар по Києву 18 березня — зафіксовано падіння уламків

Рятувальники на місці удару. Архівне фото: ДСНС

Росіяни зранку 18 березня випустили на Київ ударні дрони. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на території школи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Оновлено 09:40. Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що займання трапилося на відкритій місцевості.

"Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Тимура Ткаченка

Кличко розповів, що в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи.

Екстрені служби вже прямують на місце. Про постраждалих наразі невідомо.

Скриншот допису Віталія Кличка

В мережі вже з'явилися перші кадри з місця падіння уламків у Києві.

Нагадаємо, 18 березня у Києві лунали вибухи. У місті працювала ППО по ворожих цілях.

Крім того, 17 березня росіяни вдарили по Запоріжжю. В результаті тисячі людей залишилися без світла і води.