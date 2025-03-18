Удар по Києву 18 березня — зафіксовано падіння уламків

Атака на Київ — уламки впали на територію школи
Росіяни зранку 18 березня випустили на Київ ударні дрони. Внаслідок ворожої атаки зафіксовано падіння уламків на території школи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Обстріли Києва 18 березня
Оновлено 09:40. Водночас начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що займання трапилося на відкритій місцевості.
"Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", — йдеться у повідомленні.
Кличко розповів, що в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи.
Екстрені служби вже прямують на місце. Про постраждалих наразі невідомо.
В мережі вже з'явилися перші кадри з місця падіння уламків у Києві.
Нагадаємо, 18 березня у Києві лунали вибухи. У місті працювала ППО по ворожих цілях.
Крім того, 17 березня росіяни вдарили по Запоріжжю. В результаті тисячі людей залишилися без світла і води.
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