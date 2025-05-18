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Удар по Киевской области — есть погибшая, среди раненых ребенок

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Дата публикации 18 мая 2025 05:33
Что известно о последствиях атаки на Киевщину ночью 18 мая 2025 года
Срочная новость

В результате ночной атаки по Киевской области 18 мая погибла женщина в Обуховском районе. Также есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

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Последствия атаки на Киевщину ночью 18 мая

В Обуховском районе получили ранения 61-летний мужчина, 59-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Произошло частичное разрушение частного дома. В соседнем многоэтажном жилом доме получили повреждения окна.

В Фастовском районе возник пожар на территории комбикормового завода.

Более подробную информацию обещают предоставить позже.

Новость дополняется

Киевская область обстрелы ранение погибшие пострадавшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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