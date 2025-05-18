Что известно о последствиях атаки на Киевщину ночью 18 мая 2025 года

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В результате ночной атаки по Киевской области 18 мая погибла женщина в Обуховском районе. Также есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

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Последствия атаки на Киевщину ночью 18 мая

В Обуховском районе получили ранения 61-летний мужчина, 59-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Произошло частичное разрушение частного дома. В соседнем многоэтажном жилом доме получили повреждения окна.

В Фастовском районе возник пожар на территории комбикормового завода.

Более подробную информацию обещают предоставить позже.

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