Что известно о последствиях атаки на Киевщину ночью 18 мая 2025 года

Удар по Киевской области — есть погибшая, среди раненых ребенок
В результате ночной атаки по Киевской области 18 мая погибла женщина в Обуховском районе. Также есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Последствия атаки на Киевщину ночью 18 мая
В Обуховском районе получили ранения 61-летний мужчина, 59-летняя женщина и четырехлетний ребенок. Пострадавших в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Произошло частичное разрушение частного дома. В соседнем многоэтажном жилом доме получили повреждения окна.
В Фастовском районе возник пожар на территории комбикормового завода.
Более подробную информацию обещают предоставить позже.
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