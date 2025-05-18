Що відомо про наслідки атаки на Київщину вночі 18 травня 2025 року

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Унаслідок нічної атаки по Київщині 18 травня загинула жінка в Обухівському районі. Також є постраждалі.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

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Наслідки атаки на Київщину вночі 18 травня

В Обухівському районі зазнали поранень 61-річний чоловік, 59-річна жінка та чотирирічна дитина. Потерпілих у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Сталося часткове руйнування приватного будинку. У багатоповерховому житловому будинку поруч зазнали пошкоджень вікна.

У Фастівському районі виникла пожежа на території комбікормового заводу.

Більш детальну інформацію обіцяють надати згодом.



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