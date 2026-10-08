В Киеве в результате удара по многоэтажному дому 7 октября 2026 года пострадали люди

Многоэтажка, в которую попал БпЛА. Фото: ГСЧС Киева

Вечером в среду, 7 октября, российский БпЛА попал в десятый этаж 12-этажного жилого дома в Киеве. Возник пожар, который распространился и на верхние этажи. Конструкции частично разрушились. Пожарные спасли более двух десятков человек, но не обошлось и без пострадавших.

Об этом со ссылкой на ГСЧС Украины сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения ГСЧС Украины

Последствия удара по многоэтажке в Киеве 7 октября

Спасено 22 человека, восемь из них — дети. Четверо человек, в том числе двое детей, пострадали. Пострадавших передали медикам.

Жители поврежденного 12-этажного дома возле автомобиля ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Огонь охватил более ста квадратных метров площади. Информацию о пострадавших ещё уточняют.

Пожарный помогает жительнице поврежденного многоэтажного дома покинуть здание. Фото: ГСЧС Киева

На месте происшествия работают правоохранители, медики, спасатели и коммунальщики.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую военную администрацию сообщал, что в Оболонском районе Киева в результате обстрела 7 октября погибла женщина. Её тело обнаружили возле автомобиля, который после удара загорелся. Кроме того, возникли проблемы с электроснабжением.

Также Новини.LIVE со ссылкой на «Книголав» писал, что в ночь на 7 октября в результате атаки был поврежден склад этого издательства. Сгорели десятки тысяч книг. Сумму ущерба пока подсчитывают.