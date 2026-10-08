Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Удар по багатоповерхівці в Києві: серед постраждалих — діти

Удар по багатоповерхівці в Києві: серед постраждалих — діти

Ua ru
8 жовтня 2026 00:13
У Києві внаслідок удару по багатоповерхівці 7 жовтня 2026 року постраждали люди
Багатоповерхівка, у яку влучив БпЛА. Фото: ДСНС Києва

Увечері в середу, 7 жовтня, російський БпЛА влучив у десятий поверх житлового 12-поверхового будинку в Києві. Сталася пожежа, яка поширилася й на верхні поверхи. Частково зруйнувалися конструкції. Вогнебовці врятували понад два десятки людей, але не обійшлося й без постраждалих.

Про це з посиланням на ДСНС України передає Новини.LIVE.

Реклама
Увечері 7 жовтня 2026 року РФ обстріляла багатоповерхівку в Києві
Скриншот повідомлення ДСНС України

Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві 7 жовтня 

Врятованих 22, восьмеро з них — діти. Четверо людей, зокрема дві дитини, постраждали. Потерпілих передали медикам.

Мешканці пошкодженої багатоповерхівки біля службового автомобіля ДСНС
Мешканці пошкодженої 12-поверхівки біля автівки ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Вогонь охопив понад сто квадратних метрів площі. Інформацію про постраждалих ще уточнюють.

Рятувальник допомагає дівчині евакуюватися з пошкодженої багатоповерхівки
Вогнеборець допомагає мешканці пошкодженої багатоповерхівки покинути будинок. Фото: ДСНС Києва

На місці атаки працюють правоохоронці, медики, рятувальники та комунальники.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і Київську міську військову адміністрацію повідомляв, що в Оболонському районі Києва внаслідок обстрілу 7 жовтня загинула жінка. Її тіло виявили біля автомобіля, який після удару загорівся. Крім того, виникли проблеми з електропостачанням. 

Також Новини.LIVE з посиланням на "Книголав" писав, що в ніч проти 7 жовтня атака пошкодила склад цього видавництва. Згоріли десятки тисяч книг. Суму збитків ще підраховують.

Київ обстріли війна в Україні БпЛА постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації