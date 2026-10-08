У Києві внаслідок удару по багатоповерхівці 7 жовтня 2026 року постраждали люди

Багатоповерхівка, у яку влучив БпЛА. Фото: ДСНС Києва

Увечері в середу, 7 жовтня, російський БпЛА влучив у десятий поверх житлового 12-поверхового будинку в Києві. Сталася пожежа, яка поширилася й на верхні поверхи. Частково зруйнувалися конструкції. Вогнебовці врятували понад два десятки людей, але не обійшлося й без постраждалих.

Про це з посиланням на ДСНС України передає Новини.LIVE.

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Скриншот повідомлення ДСНС України

Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві 7 жовтня

Врятованих 22, восьмеро з них — діти. Четверо людей, зокрема дві дитини, постраждали. Потерпілих передали медикам.

Мешканці пошкодженої 12-поверхівки біля автівки ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Вогонь охопив понад сто квадратних метрів площі. Інформацію про постраждалих ще уточнюють.

Вогнеборець допомагає мешканці пошкодженої багатоповерхівки покинути будинок. Фото: ДСНС Києва

На місці атаки працюють правоохоронці, медики, рятувальники та комунальники.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і Київську міську військову адміністрацію повідомляв, що в Оболонському районі Києва внаслідок обстрілу 7 жовтня загинула жінка. Її тіло виявили біля автомобіля, який після удару загорівся. Крім того, виникли проблеми з електропостачанням.

Також Новини.LIVE з посиланням на "Книголав" писав, що в ніч проти 7 жовтня атака пошкодила склад цього видавництва. Згоріли десятки тисяч книг. Суму збитків ще підраховують.