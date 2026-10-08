У Києві внаслідок удару по багатоповерхівці 7 жовтня 2026 року постраждали люди

Удар по багатоповерхівці в Києві: серед постраждалих — діти
Увечері в середу, 7 жовтня, російський БпЛА влучив у десятий поверх житлового 12-поверхового будинку в Києві. Сталася пожежа, яка поширилася й на верхні поверхи. Частково зруйнувалися конструкції. Вогнебовці врятували понад два десятки людей, але не обійшлося й без постраждалих.
Про це з посиланням на ДСНС України передає Новини.LIVE.
Наслідки удару по багатоповерхівці в Києві 7 жовтня
Врятованих 22, восьмеро з них — діти. Четверо людей, зокрема дві дитини, постраждали. Потерпілих передали медикам.
Вогонь охопив понад сто квадратних метрів площі. Інформацію про постраждалих ще уточнюють.
На місці атаки працюють правоохоронці, медики, рятувальники та комунальники.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка і Київську міську військову адміністрацію повідомляв, що в Оболонському районі Києва внаслідок обстрілу 7 жовтня загинула жінка. Її тіло виявили біля автомобіля, який після удару загорівся. Крім того, виникли проблеми з електропостачанням.
Також Новини.LIVE з посиланням на "Книголав" писав, що в ніч проти 7 жовтня атака пошкодила склад цього видавництва. Згоріли десятки тисяч книг. Суму збитків ще підраховують.