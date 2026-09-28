В ГСЧС рассказали о спасении людей после удара по зданию НАН

Начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве Павел Петров. Фото: кадр из видео

В поврежденном в результате прямого попадания здании НАН Украины в Киеве спасатели продолжают ликвидировать пожар и разбирать завалы. Во время спасательной операции из окон удалось эвакуировать двух человек, которым огонь отрезал путь к выходу.

Об этом начальник отдела коммуникаций ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве Павел Петров рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

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Пожар в здании НАН Украины. Фото: ГСЧС Киева

Ситуация в здании НАН Украины

По словам Петрова, пожар удалось локализовать на общей площади 900 квадратных метров. На месте одновременно продолжаются ликвидация возгорания и разбор завалов. К работам привлекли инженерную и роботизированную технику.

В результате прямого попадания в трехэтажном здании частично разрушены второй и третий этажи. Сейчас спасатели пытаются максимально быстро разобрать завалы и полностью ликвидировать пожар.

После завершения этих работ необходимо окончательно убедиться, что очагов огня больше нет. Кроме того, спасатели должны установить, могут ли под завалами оставаться люди.

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Пожар в здании НАН Украины. Фото: ГСЧС Киева

Людей спасали через окна

Петров рассказал, что на момент прибытия спасателей два человека находились возле окон и не могли самостоятельно покинуть здание. Пути эвакуации им отрезали огонь и плотный черный дым.

"На самом деле было очень сложно, потому что здание немного нестандартное — здесь высокие помещения и перекрытия. Лестницы, которые должны были легко доставать до окон третьего этажа, стояли почти вертикально", — рассказал Петров.

По его словам, лестницы одновременно держали много людей, чтобы спасенные могли безопасно спуститься. В результате обоих людей удалось эвакуировать.

При этом один человек погиб на улице. Еще по меньшей мере четверо получили ранения.

ГСЧС работает во время продолжительных тревог

Петров рассказал, что постоянные воздушные тревоги осложняют работу спасателей. Такая ситуация продолжается в Киеве уже около месяца.

На момент прибытия подразделений ГСЧС к поврежденному зданию НАН воздушная тревога еще продолжалась. Несмотря на опасность, спасатели продолжили работать, поскольку необходимо было немедленно эвакуировать людей.

После обследования помещений, локализации пожара и перехода к разбору завалов личный состав уже может отходить на безопасное расстояние во время тревоги.

"Сейчас мы уже обследовали все помещения, занимаемся разбором завалов и ликвидацией последствий, пожар локализовали. Поэтому личный состав можно отвести на безопасное расстояние в укрытие, чтобы уберечь людей", — пояснил Петров.

У языкового омбудсмена сообщили о гибели ученых

По данным офиса Уполномоченного по защите государственного языка, в результате российского удара по зданию НАН погибли двое ученых. Еще с несколькими людьми пока нет связи, также известно о раненых.

В результате атаки в здании НАН Украины разрушены два этажа.

У Уполномоченного подчеркнули, что российские удары направлены не только против украинских городов и людей, но и против науки, образования и культуры. По его словам, Россия на протяжении веков пыталась уничтожать украинских ученых, стирать украинский язык из науки и отрицать самобытность Украины.

"Здания можно восстановить. Знания, научную традицию, украинскую мысль — не уничтожить", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что бывший секретарь СНБО Владимир Горбулин пострадал в результате российского удара по зданию Национальной академии наук Украины. Он получил незначительные травмы из-за выбитого стекла, а его личная помощница Наталья, вероятно, погибла.

Также Новини.LIVE писал, что после российского удара по складским помещениям в Броварском районе возник пожар. В зоне возгорания зафиксировали незначительное превышение концентрации аммиака, однако в Броварах превышений не обнаружили, угрозы для населения нет.