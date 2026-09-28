В ДСНС розповіли про порятунок людей після удару по будівлі НАН

Начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в м. Києві Павло Петров. Фото: кадр з відео

У пошкодженій унаслідок прямого влучання будівлі НАН України в Києві рятувальники продовжують ліквідовувати пожежу та розбирати завали. Під час рятувальної операції з вікон вдалося евакуювати двох людей, яким вогонь відрізав шлях до виходу.

Про це начальник відділу комунікацій ГУ ДСНС України в місті Києві Павло Петров розповів журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

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Пожежа в будівлі НАН України. Фото: ДСНС Києва

Ситуація у будівлі НАН України

За словами Петрова, пожежу вдалося локалізувати на загальній площі 900 квадратних метрів. На місці одночасно тривають ліквідація займання та розбір завалів. До робіт залучили інженерну та роботизовану техніку.

Унаслідок прямого влучання у триповерховій будівлі частково зруйновані другий і третій поверхи. Зараз рятувальники намагаються максимально швидко розібрати завали та повністю ліквідувати пожежу.

Після завершення цих робіт необхідно остаточно переконатися, що осередків вогню більше немає. Крім того, рятувальники мають встановити, чи можуть під завалами залишатися люди.

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Пожежа в будівлі НАН України. Фото: ДСНС Києва

Людей рятували через вікна

Петров розповів, що на момент прибуття рятувальників двоє людей перебували біля вікон і не могли самостійно залишити будівлю. Шляхи евакуації їм відрізали вогонь та щільний чорний дим.

"Насправді було дуже складно, тому що будівля трохи нестандартна — тут високі приміщення та перекриття. Драбини, які мали легко діставати до вікон третього поверху, стояли майже вертикально", — розповів Петров.

За його словами, драбини одночасно тримали багато людей, щоб врятовані могли безпечно спуститися. У результаті обох людей вдалося евакуювати.

При цьому одна людина загинула на вулиці. Ще щонайменше четверо отримали поранення.

ДСНС працює під час тривалих тривог

Петров розповів, що постійні повітряні тривоги ускладнюють роботу рятувальників. Така ситуація триває в Києві вже близько місяця.

На момент прибуття підрозділів ДСНС до пошкодженої будівлі НАН повітряна тривога ще тривала. Попри небезпеку, рятувальники продовжили працювати, оскільки необхідно було негайно евакуювати людей.

Після обстеження приміщень, локалізації пожежі та переходу до розбору завалів особовий склад уже може відходити на безпечну відстань під час тривоги.

"Зараз ми вже обстежили всі приміщення, займаємося розбиранням завалів та ліквідацією наслідків, пожежу локалізували. Тому особовий склад можна відвести на безпечну відстань в укриття, щоб уберегти людей", — пояснив Петров.

У мовного омбудсмена повідомили про загибель науковців

За даними офісу Уповноваженого із захисту державної мови, внаслідок російського удару по будівлі НАН загиблими є двоє науковців. Ще з кількома людьми наразі немає зв'язку, також відомо про поранених.

Внаслідок атаки у будівлі НАН України зруйновано два поверхи.

У уповноваженого наголосили, що російські удари спрямовані не лише проти українських міст і людей, а й проти науки, освіти та культури. За його словами, Росія протягом століть намагалася знищувати українських учених, стирати українську мову з науки та заперечувати окремішність України.

"Будівлі можна відновити. Знання, наукову традицію, українську думку — не знищити", — йдеться у заяві.

Уповноважений закликав берегти людей та водночас зберігати українське слово, науку, культуру й знання.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що колишній секретар РНБО Володимир Горбулін постраждав унаслідок російського удару по будівлі Національної академії наук України. Він дістав незначні травми через вибите скло, а його особиста помічниця Наталя, ймовірно, загинула.

Також Новини.LIVE писав, що після російського удару по складських приміщеннях у Броварському районі виникла пожежа. У зоні займання зафіксували незначне перевищення концентрації аміаку, однак у Броварах перевищень не виявили, загрози для населення немає.