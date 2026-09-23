Последствия нападения на Киевскую область 23 сентября: повреждены 18 объектов, есть раненые

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Ночью и утром 23 сентября Киевская область вновь подверглась массированному обстрелу. В течение суток российская армия повредила 18 зданий и объектов инфраструктуры в четырех районах. В результате атаки трое гражданских лиц получили ранения, двоих из них пришлось госпитализировать.

Такую информацию предоставил начальник КОВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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В Киевской области — масштабные разрушения из-за российской атаки

Двое мужчин оказались на больничных койках с серьезными травмами. У одного из пострадавших врачи диагностировали ушиб грудной клетки, рваную рану надбровной дуги и открытый перелом предплечья.

Второй госпитализированный получил рваную рану в лобной области головы. Еще одним пострадавшим стал 76-летний пенсионер из Бучанского района. Мужчина получил осколочные ранения и ссадины на лице, а также находится в состоянии сильного стресса и эмоционального шока.

В Бучанском районе повреждены сразу 14 объектов. В частности, повреждения получили шесть частных домовладений, два легковых автомобиля, территория коммунального предприятия и инфраструктурный объект. Также под удар попали административное здание, административное помещение, склад и производственно-складской комплекс.

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В Обуховском районе враг разрушил два частных домовладения. На территории Фастовского района пострадало одно производственное помещение, а в Вышгородском районе повреждения получил инфраструктурный объект.

В настоящее время бригады медиков, подразделения спасателей, коммунальщики и другие профильные службы продолжают свою работу непосредственно на местах падения обломков.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 23 сентября РФ нанесла по Украине удар волной из 161 дрона-камикадзе и ложных целей, запустив их одновременно с шести разных направлений. Силы противовоздушной обороны и подразделения РЭБ нейтрализовали 122 вражеских аппарата, однако в нескольких регионах зафиксированы прямые попадания и разрушения от падения обломков.

Под комбинированным ударом вновь оказалась столица. Повреждения зафиксированы в нескольких районах Киева. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Голосеевском районе, где российский дрон попал в автозаправочную станцию. В Соломенском районе обломки сбитых целей упали в жилом секторе и вызвали пожар на территории местного транспортного предприятия.