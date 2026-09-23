Наслідки атаки на Київщину 23 вересня: пошкоджено 18 об'єктів та поранено людей

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС Києва

Вночі та вранці, 23 вересня, Київська область знову опинилася під масованим ударом. Протягом доби російська армія пошкодила 18 будівель та об'єктів інфраструктури у чотирьох районах. Внаслідок атаки троє цивільних отримали поранення, двох із них довелося госпіталізувати.

Таку інформацію надав начальник КОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

Реклама

На Київщині масштабні руйнування через російську атаку

Двоє чоловіків опинилися на лікарняних ліжках із серйозними травмами. У одного з потерпілих лікарі діагностували забій грудної клітки, рвану рану надбрівної дуги та відкритий перелом передпліччя.

Другий госпіталізований отримав рвану рану в лобній ділянці голови. Ще одним потерпілим став 76-річний пенсіонер із Бучанського району. Чоловік зазнав осколкових поранень і саден обличчя, а також перебуває у стані сильного стресу та емоційного шоку.

У Бучанському районі пошкоджено одразу 14 об'єктів. Зокрема, ушкоджень зазнали шість приватних домоволодінь, два легкові автомобілі, територія комунального підприємства та інфраструктурний об'єкт. Також під удар потрапили адміністративна будівля, адміністративне приміщення, склад та виробничо-складський комплекс.

Читайте також:

В Обухівському районі ворог понівечив два приватні домоволодіння. На території Фастівського району постраждало одне виробниче приміщення, а у Вишгородському районі пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури.

Наразі бригади медиків, підрозділи рятувальників, комунальники та інші профільні служби продовжують свою роботу безпосередньо на місцях падіння уламків.

Новини.LIVE інформували, що в ніч на 23 вересня РФ випустила по Україні хвилю зі 161 дрона-камікадзе та фальш-цілей, запустивши їх одразу із шести різних напрямків. Сили протиповітряної оборони та підрозділи РЕБ нейтралізували 122 ворожі апарати, втім у кількох регіонах є прямі влучання та руйнування від падіння уламків.

Під комбінованим ударом знову опинилася столиця. Пошкодження зафіксовано в кількох районах Києва. Найважча ситуація склалася в Голосіївському районі, де російський дрон поцілив в автозаправну станцію. У Солом'янському районі уламки збитих цілей впали в житловому секторі та спричинили пожежу на території місцевого транспортного підприємства.