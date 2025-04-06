Обстрел Киева 6 апреля - есть пожар

Бригада скорой помощи. Иллюстративное фото: itmed.org

Утром, 6 апреля, российские оккупанты атаковали Киев баллистикой. Сейчас уже есть первые вызовы медиков, также известно о пожарах.

Об этом в Telegram сообщает сообщает сообщает мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 05:23 в Дарницкий и Оболонский районы города был осуществлен вызов медиков. Через несколько минут Тимур Ткаченко уточнил, что есть пожар.

"В результате вражеской атаки зафиксировано возгорание в Дарницком и Оболонском районах. На место направляются спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", — говорится в сообщении в 05:26.

Позже Кличко добавил, предварительно есть падение обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. В частности там, где территории нежилой застройки.

Сейчас экстренные службы направляются на места.

Обновлено в 05:43

"Пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города. В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте. Не оставляйте укрытий", — написал в эту минуту Кличко.

Напомним, что меньше чем час назад в Киеве прогремела мощная серия взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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