Обстрел Киева 6 апреля - есть пожар

Удар РФ по Киеву — люди вызывают медиков, есть пожары
Утром, 6 апреля, российские оккупанты атаковали Киев баллистикой. Сейчас уже есть первые вызовы медиков, также известно о пожарах.
Об этом в Telegram сообщает сообщает сообщает мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко.
Последствия обстрела Киева 6 апреля
Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 05:23 в Дарницкий и Оболонский районы города был осуществлен вызов медиков. Через несколько минут Тимур Ткаченко уточнил, что есть пожар.
"В результате вражеской атаки зафиксировано возгорание в Дарницком и Оболонском районах. На место направляются спасатели. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается", — говорится в сообщении в 05:26.
Позже Кличко добавил, предварительно есть падение обломков в двух местах в Оболонском районе столицы. В частности там, где территории нежилой застройки.
Сейчас экстренные службы направляются на места.
Обновлено в 05:43
"Пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города. В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте. Не оставляйте укрытий", — написал в эту минуту Кличко.
Напомним, что меньше чем час назад в Киеве прогремела мощная серия взрывов. Военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Также мы писали, этой ночью в Украине на фоне ракетной атаки объявили масштабную тревогу.
Читайте Новини.LIVE!