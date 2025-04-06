Потужні вибухи у Києві зранку 6 квітня

Балістична ракета. Ілюстративне фото: inbusiness.kz

Вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 6 квітня. Військові попереджали про загрозу балістики.

Про це повідомляє Telegram Київської міської військової адміністрації і канал Повітряних сил ЗСУ.

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Звуки вибухів у столиці пролунали приблизно о 05:00 після того, як майже по всій країні оголосили. На момент публікації вони ще продовжуються. Як поінформували у КМВА, в місті працює ППО.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", — йдеться у повідомленні о 05:01.

Ба більше, через декілька хвилин інформацію про роботу ППО підтвердив мер Києва Віталій Кличко.

Після оголошення тривоги військові попереджали, що існує загроза застосування балістики в областях, де оголошено повітряну тривогу.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал майже по всій країні.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві теж лунали звуки вибухів. Однак тоді вони були пов'язані з роботою ППО по ворожим безпілотникам.

Також ми повідомляли, що сьогодні вночі в Україні вже була масштабна тривога. Її причиною став запуск ворожих ракет в напрямку низки регіонів України.