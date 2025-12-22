Погода в Киеве 23 декабря — ударят морозы

Ударят морозы — как опустится температура в Киеве завтра
В Киеве и Киевской области 23 декабря будет облачная погода. Днем ожидается мокрый снег и снижение температуры.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве 23 декабря
Синоптики рассказали, что в Киеве и области ночью 23 декабря осадков не будет. Однако днем местами ожидается небольшой мокрый снег. Также будет преобладать северный ветер с порывами 3-8 м/с.
Температура воздуха в области ночью и днем будет колебаться в пределах -3...+3 °C, а в Киеве ночью и днем будет около 0 °C.
Напомним, завтра на Харьков также надвигаются морозы и снег. На отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица, что может осложнить движение транспорта.
Также мы писали, какой будет погода на Новый год. Похолодание прогнозируется с 26 декабря.
Читайте Новини.LIVE!