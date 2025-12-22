Погода в Киеве 23 декабря — ударят морозы

Холодная погода на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 23 декабря будет облачная погода. Днем ожидается мокрый снег и снижение температуры.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 23 декабря

Синоптики рассказали, что в Киеве и области ночью 23 декабря осадков не будет. Однако днем местами ожидается небольшой мокрый снег. Также будет преобладать северный ветер с порывами 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью и днем будет колебаться в пределах -3...+3 °C, а в Киеве ночью и днем будет около 0 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, завтра на Харьков также надвигаются морозы и снег. На отдельных участках автодорог прогнозируется гололедица, что может осложнить движение транспорта.

Также мы писали, какой будет погода на Новый год. Похолодание прогнозируется с 26 декабря.