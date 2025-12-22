Погода в Києві 23 грудня — вдарять морози

Холодна погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 23 грудня буде хмарна погода. Вдень очікується мокрий сніг та зниження температури.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода в Києві 23 грудня

Синоптики розповіли, що в Києві та області вночі 23 грудня опадів не буде. Проте вдень місцями очікується невеликий мокрий сніг. Також переважатиме північний вітер з поривами 3-8 м/с.

Температура повітря в області вночі та вдень коливатиметься в межах -3...+3 °C, а в Києві вночі та вдень буде близько 0 °C.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, завтра на Харків також насуваються морози та сніг. На окремих ділянках автошляхів прогнозується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Також ми писали, якою буде погода на Новий рік. Похолодання прогнозується з 26 грудня.