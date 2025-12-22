Погода в Києві 23 грудня — вдарять морози

Вдарять морози — як опуститься температура в Києві завтра
У Києві та Київській області 23 грудня буде хмарна погода. Вдень очікується мокрий сніг та зниження температури.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Києві 23 грудня
Синоптики розповіли, що в Києві та області вночі 23 грудня опадів не буде. Проте вдень місцями очікується невеликий мокрий сніг. Також переважатиме північний вітер з поривами 3-8 м/с.
Температура повітря в області вночі та вдень коливатиметься в межах -3...+3 °C, а в Києві вночі та вдень буде близько 0 °C.
Нагадаємо, завтра на Харків також насуваються морози та сніг. На окремих ділянках автошляхів прогнозується ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.
Також ми писали, якою буде погода на Новий рік. Похолодання прогнозується з 26 грудня.
