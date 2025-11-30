Погода в Киеве и области 1 декабря - прогноз

Киев. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 1 декабря, на Киевщине будет царить облачная и прохладная погода без существенных осадков. Жителей региона предупреждают о снижении температуры ночью и легком восточном ветре, который будет усиливать ощущение прохлады.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды в Киеве и области на 1 декабря

Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться от +3°C до -2 °C, а днем повысится до +3-8 °C.

В столице ночь обещает быть мягкой, с температурой +0-2 °C, тогда как дневные показатели составят +5-7 °C.

Ветер будет сохранять восточное направление с силой 3-8 метров в секунду, поэтому на улице может ощущаться прохладнее, чем показывает термометр.

Прогноз погоды на 1 декабря. Фото: скриншот

