Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Ударит мороз — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве завтра

Ударит мороз — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве завтра

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 17:02
Погода в Киеве и области 1 декабря - прогноз
Киев. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 1 декабря, на Киевщине будет царить облачная и прохладная погода без существенных осадков. Жителей региона предупреждают о снижении температуры ночью и легком восточном ветре, который будет усиливать ощущение прохлады.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Киеве и области на 1 декабря

Температура воздуха в Киевской области ночью будет колебаться от +3°C до -2 °C, а днем повысится до +3-8 °C.

В столице ночь обещает быть мягкой, с температурой +0-2 °C, тогда как дневные показатели составят +5-7 °C.

Ветер будет сохранять восточное направление с силой 3-8 метров в секунду, поэтому на улице может ощущаться прохладнее, чем показывает термометр.

Прогноз погоди в Києві та області 1 грудня
Прогноз погоды на 1 декабря. Фото: скриншот

Напомним, ранее синоптики рассказали, какая будет погода на День Св. Николая и Рождество.

А также стало известно, какие сюрпризы стоит ждать от погоды в Грузии.

погода Киев Киевская область морозы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации