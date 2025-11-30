Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Вдарить мороз — синоптики спрогнозували погоду на Київщині завтра

Вдарить мороз — синоптики спрогнозували погоду на Київщині завтра

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:02
Погода в Києві та області 1 грудня — прогноз
Київ. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 грудня, на Київщині пануватиме хмарна та прохолодна погода без істотних опадів. Мешканців регіону попереджають про зниження температури вночі та легкий східний вітер, який посилюватиме відчуття прохолоди.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди у Києві та області на 1 грудня

Температура повітря у Київській області вночі коливатиметься від +3°C до -2 °C, а вдень підвищиться до +3-8 °C.

У столиці ніч обіцяє бути м'якою, з температурою +0-2 °C, тоді як денні показники становитимуть +5-7 °C.

Вітер зберігатиме східний напрямок із силою 3-8 метрів на секунду, тому на вулиці може відчуватися прохолодніше, ніж показує термометр.

Прогноз погоди в Києві та області 1 грудня
Прогноз погоди на 1 грудня. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, яка буде погода на День Св. Миколая та Різдво.

А також стало відомо, які сюрпризи варто чекати від погоди в груді.

погода Київ Київська область морози прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації