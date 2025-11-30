Погода в Києві та області 1 грудня — прогноз

Київ. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 грудня, на Київщині пануватиме хмарна та прохолодна погода без істотних опадів. Мешканців регіону попереджають про зниження температури вночі та легкий східний вітер, який посилюватиме відчуття прохолоди.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди у Києві та області на 1 грудня

Температура повітря у Київській області вночі коливатиметься від +3°C до -2 °C, а вдень підвищиться до +3-8 °C.

У столиці ніч обіцяє бути м'якою, з температурою +0-2 °C, тоді як денні показники становитимуть +5-7 °C.

Вітер зберігатиме східний напрямок із силою 3-8 метрів на секунду, тому на вулиці може відчуватися прохолодніше, ніж показує термометр.

Прогноз погоди на 1 грудня. Фото: скриншот

